Skvělé gaučové multiplayery, které oživí každou párty

Dost možná se vám to stalo taky – sedíte na gauči, lidi se baví, piva a jiné alkoholy tečou proudem a někoho napadne ten parádní nápad: „Pojďme si něco zahrát!“ Jenže co? Naštěstí právě tyhle situace daly vzniknout celému žánru her pojmenovanému příznačně „gaučové multiplayery“. Zkrátka nepříliš komplikované hry, které hrajete s partou lidí na gauči.

Stejně jako v případě nápaditých a krátkých singleplayerů i tady předesílám, že se jedná o můj vlastní výběr. Všechny hry z výčtu jsem hrál a došlo na ně přesně tak, jak to popisuji v úvodu. Což se samozřejmě odráží na tom, o jaké hry se jedná. Jsou to hry pro tři a více hráčů na jednom zařízení a zároveň tituly, které si ve většině případů zahrají i lidé, kteří jinak hrají okrajově nebo vůbec.

Nehledejte tady přehled nejlepších bojovek hráče proti hráči – to by třeba tu slečnu vedle vás, která do sebe srdnatě klopí druhou lahev vína a která držela ovladač jednou v životě, asi moc dlouho nebavilo. Tyhle hry jsou často o kooperaci, potažmo o tom, jak moc kooperovat nezvládáte. A v tom tkví jejich kouzlo.

Stejně tak tu ale nehledejte plošinovky, nebo dokonce RPG s dlouhým příběhem, kvůli jehož dohrání se musíte sejít několikrát. Cílem těchto her je prostě stará dobrá a místy záměrně trochu jednoduchá zábava pro několik lidí u jednoho počítače nebo konzole.

Je mimochodem zajímavé, jak velké zastoupení má v tomto žebříčku Team 17, tedy studio stojící za sérií Worms. Není se moc čemu divit. Tenhle žánr mají prostě v malíku!

Na střídačku:

Vybrané hry si dnes rozdělíme do dvou kategorií. Ta první jsou tituly, u nichž se v průběhu hraní střídáte. To má pochopitelně svoje výhody: Kromě toho, že je běžně může hrát víc hráčů, většina her nevyžaduje plnou pozornost po celou dobu.

Golf With Your Friends

Golfové hry můžete pojmout velice seriózně, třeba jako v sérii PGA Tour, ale taky velmi neseriózně. A minigolf s příznačným názvem Golf With Your Friends spadá nepřekvapivě do té druhé kategorie. V jádru jednoduchá golfová hra je kouzelná zejména prostředím, ale taky možností nahradit klasickou jamku na konci kola basketbalovým košem nebo hokejovou brankou. Prostě golf pro lidi, co golf nikdy nehráli a asi by je ani nebavil.

Drink More Glurp

Neznámý a strašně podhodnocený klenot, který sice nemá smysl brát moc vážně, ale pod vlivem alkoholu a s partou kamarádů těžko zažijete větší srandu. Nemluvě o tom, že vás v bizarní mimozemské olympiádě plné obskurních disciplín a ještě obskurnějších sponzorů klidně vyklepne i naprostý nehráč. Což se přesně stalo mně. Stačí dvě páčky a dvě tlačítka a najednou je úplně jedno, kolik tisíc hodin máte kde odehráno!

The Dark Pictures Anthology

Teď na trochu vážnější notu. Vím, psal jsem, že se vyvaruji sofistikovanějších příběhů, ale hry – nebo, chcete-li, interaktivní filmy – ze série Dark Pictures Anthology naprosto s klidem sfouknete za jeden delší večer. Tato série se objevila už v mém výčtu singleplayerových her, ale právě s partou lidí kolem dostávají hororové příběhy, v nichž se střídáte podle toho, která postava je zrovna na obrazovce, ty správné grády.

Worms W.M.D.

Legendární Wormsy asi není potřeba představovat. Tahle série je prostě nesmrtelná, a i přes veškeré více či méně (spíš méně) zdařilé pokusy o přechod do 3D světa stejně nejlépe funguje 2D klasika. W.M.D. je především „kompilačním“ dílem, který dotahuje všechny prvky známé z předchůdců do té nejodladěnější formy. Navíc má velkou výhodu v tom, že ho lze hrát i v šesti lidech naráz. Ale zahrajte si klidně kterýkoliv starší díl – beztak je nejlepší rozdat si to jen na bazuky a granáty.

Hrajeme všichni naráz:

Že ostatní nebaví dívat se a čekat na svůj tah? Pak se chopte ovladačů, pokud jich máte dost, a směle do toho všichni naráz!

Unrailed

Procedurálně generovaným prostředím projíždí mašinka a vaším úkolem je zajistit, aby dojela. To znamená, že musíte natěžit suroviny na výrobu kolejí, ty nechat vyrobit v jednom z vagónů a nakonec je položit před vlak v zamýšlené trase. Když se zadaří, můžete si svoji soupravu vylepšovat. Zní to jednoduše, ale není. To by totiž ten vlak musel zpomalit, přestat hořet a v cestě by vám nesmělo stát tolik věcí!

Moving Out

Stěhování je jedna z nejotravnějších činností, které musí člověk v životě podstoupit, a ani být stěhovákem není žádný med. I když, umím si představit, že být stěhovákem, který většinu věcí pro zrychlení postupu prostě vyhodí z okna (nebo třeba z letadla), by mohla být celkem sranda. A přesně takového stěhování si s gumovými pajduláky v Moving Out užijete dosyta. Gauč neprojde dveřmi? Tak to bude muset asi oknem! Zavřeným, samozřejmě…

Overcooked

Když dostěhujete, co si takhle pořádně zavařit? Princip je jednoduchý – musíte spolupracovat na tom, aby kuchyně, občas umístěná na mimořádně nehostinných místech, fungovala jako namazaný stroj a včas vydávala jídla, která si zákazníci žádají. K čemuž je samozřejmě potřeba brilantní spolupráce všech zúčastněných kuchařů. Overcooked vyšly mimochodem dva díly, které jsou v nabídce i spojené s remasterovanou grafikou pod titulem Overcooked! All You Can Eat.

Mashed

Tohle je hodně osobní. Mashed je velmi stará hra z roku 2004, která už svého času prošuměla celkem bez povšimnutí. Na druhou stranu u ní se svými kumpány občas sedím dodnes a bojím se spočítat, kolik hodin jsme za ty roky nahráli, kolik piv jsme u toho vypili a kolik nadávek jsme si u toho řekli. Nejedná se o klasické závody, hraje se systémem, že kdo zůstane pozadu, ten prohrál. Do toho tu sehraje roli spousta zbraní a mapy s hromadou nástrah. Chtěl jsem v seznamu uvést aspoň jednu závodní hru a po dlouhém uvažování jsem skončil u téhle nesmrtelné klasiky.

Keep Talking and Nobody Explodes

Hra, která opouští klasický videoherní formát a vyžaduje skutečnou kooperaci „naživo“. Jeden hráč má před sebou na monitoru bombu s časovačem a spoustou mechanismů, ostatní dostanou manuál (ideálně vytištěný na papíře). Cílem je pochopitelně bombu zneškodnit a nezneškodnit při tom sebe. Hráč u bomby popisuje, co vidí a co se před ním děje, ostatní to pak konzultují s manuálem a radí další postup. Ideální hra na nabourání důvěry mezi kamarády…

Pico Park

Nenechte se odradit grafikou jako z malování ani super jednoduchým principem, ve kterém musí všichni pajduláčci projít celkem snadné levely. Tahle hra umí znamenat spoustu srandy, ale občas ještě větší spoustu frustrace, když musíte postavit lidský žebřík, ale váš idiotský kamarád prostě neumí postát na místě a pořád padá dolů. Alespoň víte, že pokud spolu budete mluvit i po hodině Pico Parku, máte se opravdu rádi…

Ultimate Chicken Horse

Už název napovídá, že tohle bude stát za to. Ultimate Chicken Horse je skákačka, v které každou mapu proskáčete v několika kolech. Kdo do cíle doskáče v nejvíce případech, vyhrál. Jenže každému kolu ještě předchází „budovatelská“ fáze, kdy se do cesty postaví všechno možné, od mostů a traverz, které cestu zjednoduší, až po nepočítaně nástrah a záludností. Když se pak ve dvanáctém kole změní skákačková mapa na minové pole, pořádně se ukáže, kdo je Ultimátní kuřecí kůň.

PlateUp!

Vaření už tu bylo, ale dáme si jedno ještě trochu sofistikovanější pojetí. V PlateUp!, přestože vypadá v zásadě dost podobně jako Overcooked, totiž spravujete celou restauraci. Musíte si vybrat, jaká bude, rozvrhnout kuchyni a sezení a pak uspokojovat chutě hostů výměnou za jejich prachy. Do toho je samozřejmě potřeba uklízet a neplést se pod nohy jeden druhému – což je ta nejsložitější část!

Připadá vám, že jsem ve svém osobním výběru vynechal nějakou skutečně neopomenutelnou pecku? Podělte se s námi v komentářích nebo na našem Discordu!