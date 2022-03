Vyšla česká strategie Leave No One Behind: Ia Drang zaměřená na válku ve Vietnamu

11. 3. 2022 16:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po dvouletém vývoji a nějakém tom odkladu vydává české studio Gaming 301 svou strategickou hru Leave No One Behind: Ia Drang. V té se ujmete amerických jednotek bojujících v roce 1965 s armádou severního Vietnamu o přistávací zóny X-Ray a Albany vedle tábora speciálních jednotek Plei Me.

Hlavní mise hry se inspirovaly skutečnými událostmi, zatímco vedlejší mise jsou smyšlené. Důraz na uvěřitelnost byl kladen jak v oblasti vymodelování terénu klíčových zón, tak v arzenálu zastoupených zbraní.

Budete mít kontrolu nad jednotkami vojáků i možnost přivolat na pomoc dělostřelectvo, leteckou podporu a neodmyslitelné helikoptéry, které vedle bojových schopností zajistí odvoz padlých a raněných v duchu názvu hry.

Leave No One Behind: Ia Drang už je dostupná na Steamu za 25 eur, kde se rovněž objevují první recenze od hráčů. V tuto chvíli má hra smíšené hodnocení 68 % od 19 hráčů, kteří ji sice označují za zábavnou, ale vyčítají jí špatný tutoriál, který potřebuje předělat, podivné ovládání a bugy, které bude adresovat již chystaný patch.