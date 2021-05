Vyšel PS5 update pro The Last of Us: Part II

20. 5. 2021 13:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

The Last of Us: Part II je jednou z nejlepších her minulého roku a už od jejího vydání jsme si lámali hlavu, zda a jak využije studio Naughty Dog sílu blížící se nové generace PlayStationu. Inu, trvalo to zhruba půl roku od chvíle, co je konzole na trhu, a update pro loňský hit je na světě.

Pokud jste ale čekali nějaké skutečně masivní změny, možná budete zklamaní. V tuto chvíli je totiž síla PlayStationu 5 využita výhradně ve prospěch framerate, můžete si tedy emotivní příběh pomsty užít v 60 FPS. Na žádná grafická vylepšení nebo využití ovladače DualSense prozatím nedošlo.

I tak je třeba říct, že dvojnásobný framerate hře samozřejmě sluší a jedním dechem dodat, že pořád vypadá naprosto špičkově, i když jde stále „jenom" o titul z konce minulé generace. Velkou výhodou jsou i podstatně rychlejší nahrávací časy díky SSD.

Patch 1.8 navíc nemusí být tím posledním, kterého se The Last of Us: Part II dočká. V Naughty Dogu totiž dle vyjádření na PlayStation Blogu stále zkoumají možnosti nové platformy a update je jen prvním krokem ve využívání PlayStationu 5. Jestli to znamená, že nás čekají další vylepšení TLOU II, nebo jestli se už hovoří o nějaké zbrusu nové hře, to je zatím brzo soudit.

Mimochodem, pokud jste hru dosud nevyzkoušeli, můžete se na našem Facebooku ještě pořád zapojit do soutěže o několik klíčů.