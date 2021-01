Vyšel nejobsáhlejší mod pro Fallout New Vegas. The Frontier nabízí přes 100 hodin obsahu

18. 1. 2021 15:18 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Hry od Bethesdy jsou mezi moddery velmi oblíbené, a to nejen proto, že po vydání leckdy potřebují opravit. Jedenáct let starý Fallout New Vegas má fázi oprav už dávno za sebou, mezi fanoušky se ale stále těší velké oblibě, a hráči tak netrpělivě vyhlíželi ambiciózní a detailní mod s názvem The Frontier. Dokonce natolik netrpělivě, že když ho tvůrci konečně po sedmi letech od oznámení uvolnili ke stažení na serveru Nexusmods, celá stránka pod náporem nedočkavců nakrátko spadla.

The Frontier nabízí zbrusu novou velkou mapu, která se od pustiny Mojave vzdálila zhruba o tisícovku kilometrů severněji. Zavede vás do zasněženého oregonského Portlandu, kam tvůrci zasadili trojici hlavních úkolových linií a na 60 vedlejších questů.

Dohrání každé z příběhových linek by vám mělo zabrat přes 15 hodin, přičemž ta o Nové kalifornské republice jich má mít přes 35, a všechny jejich dialogy jsou nadabované. Tvůrci prý navíc respektují stávající zákonitosti Falloutu, třeba co se týče znepřátelených frakcí.

Kromě příběhových linek se samozřejmě můžete těšit na spoustu nového vybavení (150 zbraní i s efekty a ozvučením) a předmětů, včetně řiditelných vozidel. Za volanty a kniply nezasednete pouze vy, řidičská oprávnění si stihli obstarat i vaši protivníci. Řídit můžete všechno možné, od obskurních aut po multifunkční letoun Vertibird, v každém případě si ale musíte dávat pozor na palivo, které si budete vyrábět z kukuřice.

The Frontier naleznete na agregátoru modů Nexusmods spolu s podrobným návodem k instalaci. Na disku vám zabere přibližně 12 GB, přičemž ke správnému fungování vyžaduje některé další mody, stejně jako čtyři hlavní DLC pro Fallout New Vegas. A samozřejmě i základní hru. Kromě toho by se brzy měl objevit i v nabídce Steam Workshopu.