Vyšel český mobilní survival Mini DayZ 2

16. 6. 2021 13:01 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Česká značka DayZ se rozrůstá. Po původní hře a její mobilní odnoži Mini DayZ tu máme pokračování hry pro přenosná zařízení. Jmenuje se Mini DayZ 2 a po více než dvou letech ve vývoji jsme se dočkali relativně hotové hry – verze 1.0.0.

Relativně proto, že tvůrci ze studia Bohemia Interactive hodlají hru obohacovat o další obsah. Ale co v zombíky zamořeném světě najdete právě teď? Tak třeba vedle samotných zombií také bandity. Zatímco nemrtvým se dá docela úspěšně vyhýbat, banditi nebudou váhat a půjdou vám agresivně po krku.

Neznamená to ale, že by zombie byly zcela neškodné. Například takoví screameři svým křikem mohou přivolat hordu, takže byste se na ně měli zaměřit jako první. Jinak počítejte s tím, že budete vyrážet do různých končin s cílem nasbírat nejrůznější suroviny, vybavení a jídlo ze zvířat, abyste tak zajistili přežití vlastnímu táboru přeživších.

Tábor si budete vylepšovat, svou výbavu opravovat, a pokud najdete nákres, tak si vyrobíte něco nového od základů. Mini DayZ 2 je primárně hrou pro jednoho hráče, ale tvůrci nakonec na žádost komunity přidali i kooperativní multiplayer pro dva hráče.

Mini DayZ 2 si můžete zahrát zdarma už teď na podporovaných telefonech se systémy Android a iOS.