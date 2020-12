Vyrazte s otcem Maria na prohlídku úžasného zábavního parku Nintenda

21. 12. 2020 10:46 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Poslední video od Nintenda ze série Direct je poměrně neobyčejné. Nevěnuje se totiž žádným hrám, které by se v brzké době chystaly vyjít na Switchi. Místo toho se v 15 minutách projdete skutečným zábavním parkem Super Nintendo World, který brzo poprvé otevře své brány.

Nádherným parkem, který potěší všechny fanoušky japonského studia, vás provede sám Šigeru Mijamoto – tvůrce Maria. Tedy, nebude provázet všechny hosty, jakmile park otevře, ale spolu s ním můžete v rámci čtvrthodinového videa vyrazit na prohlídku části parku, do kterého se většina z nás asi nikdy nepodívá.

Super Nintendo World je totiž situovaný do japonské Ósaky, kde dojde k jeho otevření 4. února, pandemii navzdory. Nicméně pokud to máte blíž do Ameriky, v budoucnu se chystají parky v Hollywoodu v Kalifornii a v Orlandu na Floridě, případně ještě v Singapuru. Ve všech případech, včetně toho japonského, je park součástí Universal Studios.

Mijamoto ve videu odhaluje některé z krásně vymodelovaných atrakcí, mezi kterými nechybí například projížďka ve vozítkách z Mario Kart. Všude hraje ikonická hudba, po areálu pobíhají známí maskoti a vedle neodmyslitelného obchodu s dárkovými předměty, kde bych určitě utratil celou výplatu, nechybí ani stylizovaná kavárna a restaurace s pokrmy, do kterých by se člověk nejradši okamžitě zakousnul.

Navíc si během návštěvy parku i něco zahrajete a lovci achievementů a vyzobávači všeho, co hry nabízejí, zde budou jako v ráji. Do parku totiž vstupujete se speciálními hodinkami, s jejichž pomocí můžete s parkem interagovat. Můžete například udeřit do ikonické žluté kostky s otazníkem, a získat tak minci, případně rozluštit jednoduchou hádanku s pohyblivým diorámatem a najít klíč. Tří klíče vám umožní utkat se se samotným Bowserem!

Hodinky můžete s pomocí QR kódu propojit s aplikací v chytrém telefonu a sledovat, kolik jste nasbírali mincí a klíčů. Dá se vytušit, že na vás na konci čeká odměna podle toho, jak jste si vedli. Zní to jako splněný sen fanoušků Nintenda, který z vás udělá herní postavy v nádherném světě. Škoda jen, že je to tak daleko a že zatím není v plánu otevřít podobný park v Evropě!