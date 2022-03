Výlet do lesa plného nahých kanibalů musí počkat. Survival Sons of the Forest se odkládá

Původně jsme se měli vrátit do děsivého lesa plného krvelačných, humanoidních bestií již v květnu, ale vývojáři ze studia Endnight Games svůj původní termín nestíhají. Pokračování úspěšného hororového survivalu The Forest s názvem Sons of the Forest si zahrajeme později, stále však letos, pokud se tedy vše stihne dokončit do náhradního termínu.

Vývojáři svůj špatný odhad přiznali na Twitteru: „V posledních týdnech jsme si uvědomili, že datum vydání Sons of the Forest v květnu 2022 bylo příliš ambiciózní. Abychom mohli splnit naši vizi dalšího kroku v oblasti survival her, rozhodli jsme se posunout datum vydání na říjen 2022.“

Nic konkrétnějšího se v tuto chvíli nedozvídáme. Tradičně plný podzim tak bude ještě o něco plnější, zatímco aktuálně panující sucho, které výhledově nebere konce, bude ještě sušší. Vývojáři svou omluvu doprovázejí velice kratičkým teaserem se čtyřmi samostatnými záběry.

Over these past few weeks, we have realized that our May 2022 release date for Sons Of The Forest was overly ambitious. To be able to deliver our vision of the next step in survival games, we’ve decided to move our release date to October 2022



