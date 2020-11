Vydejte se do říše snů v rozšíření Melody of Mystery pro Trine 4

18. 11. 2020 17:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Astrální akademie potřebuje vaši pomoc! Všichni její studenti upadli do hlubokého spánku a jedině známé trio hrdinů může vyřešit záhadu jejich vyrovnaného klimbání. Studio Frozenbyte oznámilo první příběhové rozšíření pro skákačku Trine 4: The Nightmare Prince s názvem Melody of Mystery.

Čeká vás v něm šestice zbrusu nových úrovní, kde trojice rytíř, čaroděj a zlodějka bude muset s pomocí svých vylepšených schopností řešit nové typy hádanek zahrnující led, pochodně, magnety či krystaly. Vydáte se totiž do snů nebohých uspaných studentů, a jak můžete posoudit na přiložených obrázcích, někdy půjde o hotové noční můry plné zeleniny, ale jindy o rajské světy se šlehačkou a čokoládovou polevou.

Stejně jako základní Trine 4, i DLC nabídne možnost singleplayerového hraní a kooperace až pro 4 hráče. DLC Melody of Mystery vyjde na PC už v listopadu, na PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch pak na jaře 2021.