Vydavatelství Paradox Interactive má nízké výdělky, prý kvůli covidu

Některé hry z vydavatelství Paradox Interactive máme u nás na Games moc rádi. Jejich strategická série Crusader Kings se nakonec stala na dlouhé roky nedílnou součástí našeho YouTube kanálu. Nic to ale nemění na tom, že si firma momentálně nevede nejlépe.

Podle finanční zprávy za druhé čtvrtletí 2021 vydavatel nevydělal tolik, co za stejné období loňského roku. Předseda představenstva Fredrik Wester to dokonce označil za „velké zklamání“. Důvodem je dle vyjádření firmy hlavně dopad pandemie na tempo vydávání nových rozšíření ke strategickým titulům, které tvoří většinu portfolia Paradoxu. Na druhou stranu Wester dodává, že tvorba her je maraton, nikoliv sprint.

The report is a major disappointment and we know we can do a lot better. That being said, it is a marathon and not a sprint.