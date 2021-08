Vydavatelství EA stáhlo čtyři staré hry z nabídky. Nevole hráčů ho přinutila změnit názor

18. 8. 2021 10:49 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jednou z hlavních obav při přechodu z fyzických na digitální kopie her (filmů, hudby) je možnost, že se jednoho krásného dne vydavatel či správce digitálního obchodu rozhodne ukončit podporu a člověku zbydou jen vzpomínky a oči pro pláč. A ačkoli se takové věci dějí relativně zřídka, když už k nim dojde, doprovází je hlasitá nelibost komunity.

Něco takového potkalo i vydavatelství EA, které chtělo z obchodu GOG stáhnout čtveřici starších titulů, konkrétně Syndicate Plus, Syndicate Wars a Ultimu Underworld 1 a 2. Přestože je nejmladší z těchto her 25 let, jejich stažení z nabídky vyvolalo až pozoruhodnou vlnu nevole. Tak velkou, že přiměla EA toto rozhodnutí přehodnotit.

Marketingový manažer firmy Chris Bruzzo v rozhovoru pro server GamesIndustry uvedl, že v případě rozhodnutí, která by mohla ovlivnit hráče, dochází k dlouhodobému procesu vyhodnocování dopadů a sledování, zda je změna v zákazníkově nejlepším zájmu. V případě aktuální situace nebyl tento proces vyhodnocen správně a firma prý podniká kroky, které mají jejímu opakování v budoucnu zamezit.

EA bude napříště více sledovat odezvu hráčů. Čtyři zmíněné hry byly do nabídky GOGu vráceny a navíc si je nyní můžete pořídit zcela zdarma v rámci měsíc trvající promo akce. Za zmínku nicméně stojí, že EA z různých důvodů (například licenčních) nikde oficiálně nenabízí celou řadu svých starších titulů, ať už se jedná o sportovní hry, některé díly série Need for Speed, božské strategie Black and White nebo hry z univerza Pána prstenů.

Letos v květnu bez většího varování například došlo ke stažení pětice závodních her Need for Speed: Carbon, Undercover, Shift, Shift 2: Unleashed a The Run. K poslednímu srpnu jim navíc končí podpora multiplayerových serverů. Počínaje prvním zářím je tedy stávající majitelé budou moci hrát jen sólo.