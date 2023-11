Vydání dinosauřího survivalu Ark: Survival Ascended na konzolích se odkládá

Okolo značky dinosauřích survivalů Ark je poslední dobou celkem živo – v srpnu došlo k vypnutí oficiálních serverů letitého prvního dílu Ark: Survival Evolved. Vzápětí měl dorazit nástupce Ark 2, čekání na něj pak měl ukrátit remaster jedničky, Ark: Survival Ascended. Jenže místo toho přišla smršť různých zpoždění, odkladů a problémů.

Ark 2 ozdobený mužnou hrudí polonahého Vina Diesela je stále v nedohlednu, ale déle, než se plánovalo, se čekalo i na přeleštěný Survival Ascended. Tvůrci ze studia Wildcard mezitím také ještě stihli nenápadně zrušit původně chystaný obchodní model – nejdřív slibovali, že kdo si koupí Survival Ascended, dostane pak Ark 2 zdarma. Z toho ale sešlo, obě hry se nakonec prodávají zvlášť za plnou cenu.

Remaster nakonec před dvěma týdny vstoupil do předběžného přístupu na PC, kde se však nedočkal žádných vášnivých ovací – hra má momentálně na Steamu skóre 56 % pozitivních verdiktů z plných 26 000 hráčských recenzí. Stížnosti většinou směrují na technický stav a žalostnou optimalizaci, řadě hráčů se nezamlouvá ani nacenění a obchodní model.

Že na tom novinka nejspíš opravdu nebude technicky úplně nejlépe, docela dobře ilustruje třeba skutečnost, že vývojáři museli krátce po spuštění předběžného přístupu servery na několik dní zase vypnout kvůli kličce v kódu, která hráčům umožňovala získat administrátorská práva. Což nepříliš překvapivě okamžitě vyústilo v naprostý chaos.

Hra měla zároveň otevřít své prehistorické brány i na konzolích, ale místo toho přišel další průtah. U verze pro PlayStation 5 tvůrci nezmínili žádný přesnější údaj, na Xbox Series X/S měli dinosauři dorazit 14. listopadu. A jelikož máme patnáctého a Ark nikde, je jasné, že ani toto datum hra nedodrží. Na vině je prý certifikační proces na konzolích:

Xbox and Windows Survivors, the game is still going through the certification process and will not be releasing on Tuesday.



We are expecting it to release it later this week, but, we'll update with a more precise time when we have it.