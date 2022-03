Vychází Tunic, roztomilá variace na staré Zeldy s lištičkou v hlavní roli

17. 3. 2022 14:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Roztomilé variace na starší díly série The Legend od Zelda jsou v kurzu. Loni nás potěšilo vraní dobrodružství Death's Door, letos přichází liščí Tunic, která jako by zmíněné hře z oka vypadla.

Hru má na svědomí nezávislý kanadský vývojář Andrew Shouldice. Jedná se o izometrickou akční adventuru s lištičkou v hlavní roli, která nabídne podobnou strukturu hratelnosti jako staré Zeldy – budete sbírat různé zvláštní schopnosti a dovednosti, které vám postupně odemknou cestu dál.

Vývoj trval dlouhých sedm let a k vydání došlo včera během streamu id@Xbox, tedy platformy, kterou Microsoft využívá pro nezávislé hry. Tunic rovnou odstartoval v Game Passu a můžete si ho užít na PC i současné a minulé generaci Xboxu. Exkluzivita je ale pouze časová, snad se tedy dočkáme i na dalších platformách. Zejména na Switchi by to Tunic určitě slušelo.

Recenze jsou prozatím velmi příznivé, hra má na Metacriticu hodnocení 87 bodů pro PC verzi a 80 bodů pro Xbox. Naši vlastní recenzi chystáme.