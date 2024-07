Vychází The Crust, budovatelský simulátor kolonizace Měsíce

15. 7. 2024 15:45 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Pozoruhodný mix tovární automatizace a čistě budovatelské strategie, kde se staráte o své svěřence, jménem The Crust dnes přistává v rámci předběžného přístupu na Steamu. Zatímco Země se propadá do chaosu a zkázy, vy vedete lunární kolonizační misi, která může lidstvu nabídnout novou budoucnost. K tomu budete potřebovat jak kolonisty, tak spoustu strojů a také hodně štěstí, aby váš pečlivě budovaný osidlovací projekt neskončil v troskách.

Takže se na osidlování vrhnete od budování prvních modulů, kam nacpete své kolonisty, přes těžbu cenných surovin, zajištění energetické soběstačnosti, až po vybudování komplexních výrobních systémů, expanzi pod povrch a přípravy na meziplanetární cestování. Během toho se musíte starat o spokojenost a životy svých svěřenců, které si budete volit osobně podle jejich silných a slabých stránek. Ostatně, neděláte to pro sebe, ale pro ně a pro lidstvo.

Prvotina studia Veom rozhodně není žádná rychlokvaška. Tým na The Crust pracoval pět let, než jej poslal do early accessu. Zde by si měla pobýt 8 až 12 měsíců, kdy budou tvůrci implementovat další nové systémy a prvky, které snad s pomocí komunity dokáže zbavit nevyhnutelných bugů.

Samotná kampaň bude mít vlastní příběh a tři kapitoly, nepůjde jen o opakované rozehrávání technokratického příběhu, který „si sami tvoříte“, jak často zní koncept podobného typu her. Příběh by se měl věnovat celkovému přerodu lidstva v druh, pro který je cestování mezi planetami přirozené. Ve verzi, která dnes vychází už bude k dispozici část celkového vyprávění, budete moci budovat lunární kolonii, těžit nerostné zdroje, vytvářet automatizované produkční systémy, objevovat Měsíc, obchodovat se Zemí a samozřejmě se starat o své kolonisty.

Na The Crust se plánujeme ještě blíže podívat, ať už v rámci early access verze, tak i v případě její plné, pokud bude stát za to.