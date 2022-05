Vychází Out There: Oceans of Time, pokračování vesmírného survival manažeru

27. 5. 2022 9:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

První Out There z roku 2014 byla minimalistická manažerská survival hra s komiksovou estetikou, v níž jste brázdili širý vesmír ve své maličké lodičce, těžili nejrůznější zdroje na planetách a snažili se přežít. Po dlouhých osmi letech vydává původní studio Mi-Clos pokračování Out There: Oceans of Time, které je po všech stránkách propracovanější.

Pryč je kreslená grafika, přivítejte realistické pojetí. Planety už nejsou pouhými obrázky, ale bude vás fascinovat jejich roztodivná příroda zhmotněná ve 3D.

Základ hry je totožný: Máte loď a ta má velmi omezené sklady. Do nich musíte narvat spoustu zdrojů představovaných prvky periodické tabulky, z nichž některými můžete pohánět svůj vesmírný koráb, dalšími si zajišťujete přísun kyslíku a ještě jinými se staráte o opravy. Kyslík čerpáte na planetách s atmosférou, palivo v blízkosti plynných obrů a tvrdé prvky jako železo na dalších tělesech.

Ve stejných skladových pozicích ale můžete mít nejrůznější zařízení usnadňující vám těžbu, cestu a mnoho dalšího, tedy jádro hratelnosti tkví ve správě inventáře a nelehkém rozhodování, co vzít s sebou a co nechat za sebou.

Out There: Oceans of Time dále obohatí vaše putování vesmírem o příběh kapitánky lodi a její posádky, budete se starat o jednotlivé členy a zlepšovat je, dokonce nechybí pasáže, kdy s nimi budete běhat po planetách, čelit nebezpečím přírody a navazovat kontakty s mimozemšťany. Cesta vesmírem ale nebude jednoduchá, jelikož vás na každém kroku překvapí další a další události připravující vás o zdroje, poškozující loď a zkrátka dělající vše pro to, abyste selhali.

Pokud patří správa zdrojů a průzkum vesmíru k vaším zálibám, Out There: Oceans of Time najdete právě teď na Steamu.