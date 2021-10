Všechny Levely na jednom místě? Přispějte na vznik komplexního digitálního archivu

19. 10. 2021 10:44 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Kdo by to byl řekl, že herní časopis Level je s námi už 25 let. Za takhle dlouhou dobu se v něm vystřídala spousta tváří včetně těch našich a každý máme na tento hravý plátek nějaké ty vzpomínky. Ale chtě nechtě zapomínáme, a tak není od věci si něco z dávné doby občas připomenout.

No jo, kdo ale má ty stohy časáků doma skladovat? Najdou se tací jedinci, kteří se mohou pochlubit obsáhlou sbírkou, ale nám ostatním by se na listování desítky let starými čísly hodil nějaký digitální archiv. A ten se chystá! Nevznikne nicméně bez vaší pomoci.

Tvůrci časopisu se rozhodli zamířit na crowdfundingovou platformu Startovač a zjistit skrze ni váš zájem o digitální archiv všech čísel Levelu. A tedy i vybrat peníze na jeho vznik. Nechtějí to totiž odbýt, všechna čísla nebudou skenovat na domácí tiskárně. Elektronicky zároveň časopis vychází až od čísla 235 a starší podklady k tisku nejsou k dispozici v kompletní podobě.

Autoři se tak dohodli s plzeňskou firmou EXON, která se na digitalizaci papírových publikací zaměřuje. Díky tomu budou digitální časopisy od prvního čísla k dispozici nejen ve vysoké kvalitě, ale půjde v nich i vyhledávat. Původní cíl 150 tisíc korun vybraných od fanoušků sliboval vyhledávání skrze herní rejstřík, ale protože se za první noc podařilo vybrat přes 220 tisíc korun a dosáhnout dodatečného cíle, můžete počítat s pokročilým vyhledáváním.

To vám dovolí vyhledávat naprosto libovolné řetězce textu a umožní stahování nejen celých čísel časopisu ve formátu PDF, ale i jeho jednotlivé články a stránky. Zároveň se na archiv časopisu napojí i archiv videí z Level DVD.

V tuto chvíli je před námi ještě jeden cíl příslušný částce 400 tisíc korun. Pokud se takové peníze vyberou, vznikne knižní vydání těch nejlepších rozhovorů s vývojáři a osobnostmi, které jste si v minulosti mohli přečíst právě na stránkách Levelu. Řeč je o legendách jako John Romero, Peter Molyneux, Warren Spector, Harvey Smith, Patrice Désilets nebo Ron Gilbert.

Vznik archivu s pokročilým vyhledáváním je v tuto chvíli jistý, zatímco kniha potřebuje ještě jednou tolik vaší lásky. Tedy peněz. V textu zatím chybí informace o tom, jakým způsobem se zájemci k archivu dostanou po jeho vzniku. Prozatím jedinou cestou je podpora přímo na Startovači, poplatek v případě kompletního archivu začíná na 600 korunách, za které k němu budete mít přístup po dobu jednoho roku.

Pokud toužíte po doživotním přístupu k archivu, bude se po vás chtít 2 500 korun. Jeden z příspěvků je ale také cestou, jak do časopisu můžete napsat vlastní recenzi! Můžete si tak vyzkoušet práci redaktorů s plnohodnotným servisem, tedy i s tím, že vám editor váš text opřipomínkuje. Tak, a teď už můžete jen tipovat, v jaké výši se vybraná částka po 40 dnech kampaně zastaví.