Vrnící dobrodružství Stray se dočká filmového zpracování

7. 9. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Stray, kočičí výprava do světa, v němž už lidská civilizace zanikla a v jejím odkazu pokračuje jen pokolení robotů, vzala před rokem za srdce nejednoho milovníka skutečných pánů tvorstva. Roztomilý chlupatý hrdina učaroval i Jakubovi, který jeho avantýru v recenzi oznámkoval osmičkou, a obdobně pozitivní reakce byly ke slyšení ze všech koutů internetu.

Pokud se řadíte k hráčům, kteří na eskapády zrzavého kocoura rádi občas vzpomenou, můžete se zaradovat – vydavatelství Annapurna Interactive prozradilo, že se po úspěchu jeho prvního animáku Nimona rozhodlo rozšířit svůj filmový záběr a ve vlastním animátorském studiu už pracuje na filmové adaptaci Stray.

„Bavíme se o hře, která se věnuje tomu, co z nás dělá lidi, byť v ní není jediný člověk,“ řekl šéf studia Annapurna Animation Robert Baird. „Souhra kočky a robota čišela humorem, takže komediální aspekt je příběhu samozřejmě vlastní, ale zároveň v něm nehraje roli ani jeden člověk. A to je, myslím, jeden z důvodů, proč byla hra tak oblíbená – na svět se díváte pohledem roztomilé kočky. Jak to tvůrci hry dokázali? A jak to dokážeme my ve filmu?“

Baird nakonec dodal, že ačkoliv se jim občas zdálo skoro nemožné tenhle úhel pohledu správně uchopit a zfilmovat, přesto se o to musí ze všech sil pokoušet, protože právě v něm spatřují samotnou esenci zážitku i důvod, proč se hra těší takové oblibě.

Annapurna se netají ambiciózními plány a též prozrazuje, že postupně vytvoří filmové adaptace celé řady dalších indie pecek ze své vydavatelské provenience. Jaké to budou přesně, už ale bohužel zůstalo zahaleno závojem tajemství. Volba, proč začít právě se Stray, pak nemá žádný ezotericky mlhavý důvod, vedení se rozhodlo pro kočičí spektákl zkrátka proto, že je hra obrovsky populární.

„Lidé se do hry pouští z různých důvodů a pro nás v Annapurně, když pracujeme s různými druhy kreativců, je to tak trochu hádanka. Co přesně na té hře bylo, že se stala tak populární? A hned pak následuje další otázka – jak upravit příběh hry do podoby, která bude silně respektovat předlohu i obecenstvo, ale zároveň bude vhodná pro film? Tenhle proces je vždycky výzva,“ dodal druhý šéf animátorského studia Andrew Millstein.

zdroj: Foto: BlueTwelve Studio

Přijde mi trochu zvláštní se s vážnou tváří ptát, proč se lidem líbila hra, v níž měla hlavní roli kočka. Co za tím jen mohlo stát? Vpravdě neřešitelný rébus, není-liž pravda.

Poměrně epizodická nátura původního herního příběhu nicméně naznačuje, že by se vyprávění možná mohlo podařit přenést na stříbrné plátno i bez nějakých vyloženě drastických zásahů. Kdy přesně to bude, však tvůrci zatím neprozradili.