Údajně se chystá film podle skákaček Jak & Daxter. Hrát by v něm měli Tom Holland i Chris Pratt

Filmové adaptace s herními maskoty zažívají boom. Na stříbrném plátně jsme už mohli vidět Maria, Sonica i Pokémony. Údajně další zpracovanou hrou by měla být kultovní skákačka Jak & Daxter od studia Naughty Dog. Informaci přinesl leaker MyTimeToShineHello, který dříve s předstihem zveřejnil například scénáře pro poslední filmy s Ant-Manem nebo Black Pantherem.

Tom Holland to play Jak, Chris Pratt eyed to voice Daxter in live action Jak and Daxter movie from Sony directed by Ruben Fleischer (Venom, Uncharted) pic.twitter.com/2gYdo5YzZs