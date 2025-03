Vražedný goblin Styx se vrací v třetím dílu ne až tak skvělé trilogie

8. 3. 2025 9:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

K sérii Styx mám velmi ambivalentní vztah. Mám rád její vývojáře z Cyanide, byť jsou jejich hry vždycky tak trochu nedopečené. Mám rád celý koncept obrácení tradičních fantasy rolí naruby. Ale co nemám moc rád, jsou samotné hry, kterým chybí jeden až dva kroky k tomu, aby byly doopravdy dobré. Jedenáct let po své premiéře v Master of Darkness, respektive čtrnáct po Of Orcs and Men, se ovšem tichošlápek Styx vrací v novém dílu Blades of Greed.

Tentokrát už je ze Styxe mistr zabiják, který má spoustu speciálních schopností, létající loď a bandu žoldnéřů. Centrem zájmu jeho aktuální lupičsko-likvidační činnosti bude surovina Quartz (fakt to má být křemen?), která slouží jako důležitý zdroj energie a strategický prvek mezi královstvími trpaslíků, elfů a lidí.

zdroj: Cyanide

Hlavním trumfem Styx: Blades of Greed by měly být mnohem větší lokace, opětovný důraz na vertikalitu levelů a prvky metroidvanie, kdy se s novými předměty v inventáři budete moci vracet a odemknout si postup do dříve uzavřených prostor. Styx sám se kromě dřívějšího klonování naučil ovládat mysl nepřátel a zpomalovat čas, a tak by na řešení levelů mělo být dost prostoru v rámci kreativního zabíjení.

Pravdou ale také je, že ačkoliv Blades of Greed vychází na PC a současné generaci konzolí, tedy PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S, trochu působí, že mu už ujel vlak. Styx nikdy nebyl etalon inovace a nových technologií, ale z prvního traileru působí spíš jako starý goblin, který se vrací z důchodu, aby zkusil, zda jeho triky ještě fungují. Vypadá ovšem unaveně, vyšeptale a mimo současné trendy.

Třeba nás nakonec překvapí, byť to u pilných, leč primárně na výkon pracujících Cyanide nebývá zvykem. Má na to ještě půl roku, protože vyjít by měl už letos na podzim.