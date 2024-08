Vlak do stanice Hudba: Roztomilý sandbox Oddada vás nechá skládat vlastní melodie

8. 8. 2024 12:15 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

V žánrově bohatém herním světě existuje zvláštní škatulka sandboxů, které vám nepočítají skóre, většinou se nedají dohrát a vaším primárním cílem je vytvořit pomocí dostupných nástrojů něco pěkného. Oddechový šuplík kreativity, kam můžeme zařadit třeba Townscaper nebo Summerhouse, zanedlouho obohatí hříčka tentokrát zaměřená spíše na zvukovou stránku: 15. srpna totiž vychází virtuální hudební nástroj Oddada.

Jednotlivé úrovně v něm připomínají tu idylickou krajinku s domečky a zvířátky, tu starý tranzistorák, tu dětskou hračku, což je poměrně přiléhavé, protože právě samotné hraní si se zvuky představuje hlavní herní náplň. Budete nakládat kostky na vagonky dřevěného vláčku, tahat a kroutit nejrůznějšími hejblátky, mačkat knoflíky a tím vytvářet i měnit melodie.

Své kreace si pak můžete nahrát na kazetu, tu si hezky nadepsat, polepit samolepkami a uložit do vlastního archivu mixtape. Nikdy není pozdě na to stát se hudebním producentem! Výsledné tracky si totiž můžete exportovat i do počítače ve formátu WAV, pokud máte případné další tvůrčí ambice, anebo se jen o své výtvory budete chtít podělit se světem.

Skladba předmětů vyluzujících tóny a pořadí úrovní se v Oddada do určité míry generuje náhodně, a tak bude každá cesta vaší mašinky jiná než posledně, protože nikdy nevíte, kam vás trať zavede. Neznamená to ale, že by v ní úplně chyběl progres – hraním si postupně odemykáte nové nástroje a způsoby, jak ovlivňovat zvuky.

zdroj: Sven Ahlgrimm

Kromě nákladu a rozestavění předmětů můžete měnit vyznění svých výtvorů také nastavením počasí – skladbičky zní jinak za slunečného dne a v noci nebo v zimě.

Za hudební hračkou stojí autorské duo z Německa tvořené programátorem a grafikem Svenem Ahlgrimmem a zvukovou designérkou Mathildou Hoffmann. Oddada vychází příští týden na Steamu, ještě předtím si tamtéž můžete vyzkoušet demo.