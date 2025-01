Virtuálním pražským metrem se v Back in Service projedete už koncem ledna

23. 1. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Česká hra z prostředí pražského metra, Back in Service, vyjde na Steamu na konci ledna. Do hry od oznámení (psali jsme zde) dorazila spoustu novinek, třeba i aktuální jezevčík – nový plán zastávek, který do skutečného metra přibyl teprve nedávno.

V podzemí hlavního města vás čekají detailně zpracované stanice, historická souprava EČS a taky spousta výzev, protože práce řidiče podzemní dráhy není jen tak. Nejde o běžný vlakový simulátor, který do detailu propočítává chování každé součástky, protože v Back in Service nejde jen o včasné rozvézení pasažérů, ideálně bez zpoždění (i když to bude váš hlavní zdroj obživy). Což ale neznamená, že třeba náklony, převýšení trati nebo hybnost soupravy nemají vliv na jízdní vlastnosti.

Můžete prozkoumávat tajemná zákoutí pražského podzemí, plnit úkoly pro kolegy, zlepšovat si schopnosti nebo nakupovat předměty, skoro jako v immersive simu. Jízda metrem tak není rozhodně jedinou aktivitou, kterou hra nabízí.

Z technických vychytávek ve hře najdete podporu ovladačů, přepracované rozhraní, vysvětlující obrazovky, které zpříjemní sžívání se hrou, upravitelné ovládání. Souprava má variabilní evidenční čísla, propracovanější podvozek, tlakové uzávěry a svět zase o trochu více reaguje na vaše rozhodnutí – třeba ohlášeními ve staničním rozhlase.

Na PC se Back in Service přehoupne z předběžného přístupu do plné verze 27. ledna, do budoucna se ale dál počítá s obsahovými updaty.