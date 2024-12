Víme, kdy začne vaše krvavá pomsta. Brutální First Berserker: Khazan má datum vydání

16. 12. 2024 15:38 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Na The Game Awards nesměla chybět ani brutální a stylová soulsovka The First Berserker: Khazan, která se připomněla, jak jinak, než krvavým trailerem. Akční rubačka ze světa Dungeon & Fighter Online se bude odehrávat skoro milénium před událostmi, které hráči znají z dvourozměrného beat 'em upu.

Příběh bude o zradě, odplatě, zradě, vytrvalosti, ale hlavně o zradě. První berserkr Khazan, kdysi generál císářství Pell Los, byl zákeřně zrazen a zabit. Překonal však vlastní smrt a vydává se na cestu odplaty, kterou zbrázdí potoky krve zrádců, démonů a divokých bestií, které se vzteklostí Khazanovi vyrovnají... zmínil jsem zradu?

Asi není překvapením, že tvůrci v pátrání po inspiraci čerpali třeba z mangy Berserk od Kentaró Miury nebo se zhlédli v Dark Souls. Ostatně Khazan se připodobňuje k mixu rebootovaného God of War s větším důrazem na soulslike hratelnost. I fakt, že překonal vlastní smrtelnost nejspíše znamená, že po smrti nenastává load, ale zrození někde v dáli u checpointu a pracné prosekávání cesty zpátky k mrtvole.

Jak celá akční smršť bude vypadat v praxi si vyzkoušíme už zanedlouho. Na všechny platformy totiž 16. ledna vyjde demoverze, zatímco plná hra pak vychází na PC, PS5 a Xboxu Series X/S 27. března.