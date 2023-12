Stylové akční RPG The First Berserker: Khazan pro sváteční hráče nebude

8. 12. 2023 15:28 | Novinky | autor: Adam Homola

V chystané hardcore akci a zároveň jednom z nejzajímavějších nových oznámení letošních The Game Awards, The First Berserker: Khazan, se ujmete role titulního Khazana. Kdysi proslulého generála říše Pelos.

Khazan společně s jeho druhem Ozmou zachránili říši před berserkem Hismarem a Dračí legií. Jenže Khazan je falešně obviněn ze zrady, mučen a vyhnán do exilu, čímž se z hrdiny stane pomstychtivý vyvrhel.

A tady přicházíte na řadu vy. Hra klade důraz na tři základní pilíře – musíte přežít, musíte znovu získat čest, a hlavně u toho musíte všechny strašně zrubat, jak už naznačují obrázky i první trailer.

The First Berserker: Khazan tak slibuje hromadu intenzivní akce s důrazem na RPG prvky a obecný hardcore přístup. Ostatně tím, že hra rozhodně nebude pro sváteční hráče, ale cílí na protřelé veterány žánru, se tvůrci chlubí opravdu důrazně.

Hra je zasazená do univerza DNF od Nexonu a v rámci toho míchá hektický hack & slash s různými dovednostmi a vybavením, na které musíte taky myslet a do jisté míry ho řešit. Právě skrze různé typy zbraní, brnění a schopností si budete moct vyladit herní styl tak, aby vám co nejvíc vyhovoval.

Kdy se The First Berserker: Khazan vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, ovšem zatím neznámo kdy.