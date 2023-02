Viktoriánský survival Nightingale bude mít dedikované servery

15. 2. 2023 10:50 | Novinky | autor: Jan Slavík

Chystaný steampunkový survival Nightingale vypadá nadmíru zajímavě. A to nejen proto, že se jmenuje stejně jako já. Hru vyvíjí studio Inflexion, které založil bývalý šéf BioWare Aaryn Flynn, což by naznačovalo, že minimálně v RPG prvcích by si tvůrci mohli být jistí v kramflecích.

Příběh ve stylu Dragon Age nebo Mass Effectu ale čekat nemusíme, jak Flynn nedávno prohlásil v rozhovoru pro magazín Edge. Prim bude hrát spíš emergentní hratelnost a zápletky, které si hráči a hráčky budou psát a tvořit sami pomocí vlastních interakcí.

Když se k tomuto aspektu přidá podmanivý viktoriánský výtvarný styl, svoboda otevřeného světa, který si zčásti budete vytvářet sami, nebo zajímavá mechanika cestování mezi realitami, přijde mi, že by Nightingale možná mohl mít potenciál stát se tím, čím chtěl být New World. Ale nebyl.

zdroj: Inflexion

Tvůrci nyní vydali nový vývojářský deník, v němž komunitní manažerka Stephanie Herdman říká, že dedikované servery jsou zcela zásadní pro správné fungování hry. Když tak pozvete kamarády do některého z nabízených světů a všichni si ho označíte za své útočiště, budete se do rozehrané hry moci kdykoliv připojit bez ohledu na to, kdo z vás je právě online. Dedikované servery budou k dispozici hned, jakmile hra otevře brány předběžného přístupu.

Což je fajn zpráva, jak jistě potvrdí lidé, kteří se s přáteli pokoušeli pokořit třeba Valheim a dopadli tak, že nakonec hráli čtyři instance téže hry současně podle toho, kdo zrovna měl čas. O něco horší zpráva je, že naopak s privátními servery se minimálně pro začátek nepočítá. Tvůrci totiž potřebují sbírat data, jak hra funguje a jak se v ní hráči chovají, což by se na soukromých serverech prý dělalo o poznání hůř.

Jedinci, kteří si radši hrají na vlastním písečku (ano, patřím k vám), ale nemusí věšet hlavu, privátní servery by měly přibýt časem. Stejně jako podpora modů. Kdy to bude nebo kdy přesně se Nightingale chystá do early accessu, však tvůrci prozatím nesdělili.