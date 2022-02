Vikinští Indové, němečtí Češi. Crusader Kings III ukazuje, jak se míchají kultury

2. 2. 2022 14:20 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Velké rozšíření Royal Court, které už 8. února rozšíří výbornou středověkou strategii Crusader Kings III, s sebou přinese titulní královský dvůr, kde se vám budou pod nohama plazit žadonící poddaní a kolem dokola hopsat dvorní šašci, ale to zdaleka není jediné vylepšení. Nové video výše představuje, jak moc široce byl přepracován systém kultur.

Na příkladu slavného vikinského dobrodruha Haesteinna, s nímž můžete díky předchozímu DLC Northern Lords úplně klidně doputovat až do Indie a ustanovit si tam vlastní královstvíčko, je demonstrována hybridizace kultur. Haesteinnovi Vikingové připlují mezi Tamily, zmasakrují jejich vojska a začnou jim vládnout – ale co to ve skutečnosti znamená pro společenské soužití?

Není to tak, že by najednou jihoasijští zemědělci hupsli na drakary, nasadili na hlavu (nerohaté!) přilby a začali plundrovat zleva zprava. Obě kultury se postupně ovlivňují, předávají si jednotlivé charakteristiky, což je proces, který můžete sami řídit.

V jednu chvíli, pokud už spolu vaši rozdílní poddaní nějakou dobu spokojeně žijí, bude možné kultury integrovat v jednu. Tehdy se rozhodnete, jaké tradice bude výsledná společnost vyznávat, jaká jména ponesou její děti a jakým jazykem bude mluvit. Všechno se to dá zkombinovat do jednoho nádherného hybridu, takže váš král může být chlapík jménem Ragnar Thiruvadhirai v severském kroužkovém brnění a v turbanu, který do boje utíká s dvěma sekerami v ruce a bambusovým lukem na zádech.

S kulturami si můžete pohrávat i bez hybridizace. Pokud by se vám třeba nechtělo v české kotlině mixovat ty správné domácí tradice s nesmysly, které vyznávají němečtí cizáci, nic vám nebrání postupně rozvíjet svou jedinou vybranou kulturu tím, že jí budete přidávat nebo ubírat zvyklosti a preference.

Až Royal Court vyjde, některé státy určitě budou vhodnější k tomu, abyste si s novým systémem pořádně zaexperimentovali. Jako vynikající první volbu bych viděl například Viléma Dobyvatele, normanského Francouze, který se vydal vládnout Anglosasům, případně některého muslimského emíra na Pyrenejském poloostrově, jehož říše se zákonitě musí rozrůstat do křesťanských krajin.

Ať už si na nové rozšíření brousíte zuby, nebo ne, my na Games vám každopádně nabídneme jak recenzi, tak i patřičné pokrytí ve formě videa. Možná že to dokonce bude LongPlay jako za starých dobrých časů...

zdroj: Vlastní