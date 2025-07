Více než pětina her vydaných letos na Steamu používá generativní AI

17. 7. 2025 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Zhruba pětina nově vydaných her na Steamu v letošním roce přiznala použití generativní umělé inteligence během vývoje. Vyplývá to z analýzy společnosti Totally Human Media, která se podrobně věnuje tomu, kde a jak se AI v herní produkci objevuje a kolik titulů její použití vůbec přizná.

Pomocí dat ze Steam API zjistili, že každý pátý letošní titul na platformě uvádí zapojení generativní AI. V asi 60 % případů se jedná o generování vizuálních prvků, jako jsou modely postav, prostředí nebo textury. Vedle grafiky však AI zasahuje i do dalších oblastí – od zvuků a hudby přes marketingové materály až po scénář, dialogy nebo samotný herní kód.

Některé tituly umělou inteligenci integrují přímo do hraní. Analýza zmiňuje třeba simulátor života InZoi, ve kterém mohou hráči generovat textury na základě textového promptu. Z davu pak vystupuje pozitivně (82 %) hodnocená hra AI Roguelite, která naprosto otevřeně přiznává, že vše, včetně herních mechanismů, je stoprocentně vytvořené AI. Tvůrci analýzy si pak častěji všímají i defenzivního a apologetického jazyka při přiznávání využití umělé inteligence. Zdůrazňují lidskou editaci výstupů a zachovávání uměleckého stylu a integrity.

Z celého katalogu her na Steamu využívá AI zhruba 7 % her, což je konkrétně 7818 titulů. I když to může působit jako nízké číslo, ještě loni jich byla pouhá tisícovka. Vzhledem k rostoucímu zájmu vývojářů o technologii a nasazení umělé inteligence v různých fázích vývoje lze očekávat, že počet her s jejím nasazením bude dál stoupat.

Ostatně i zprávy z některých studií naznačují, že umělá inteligence už začíná nahrazovat propuštěné zaměstnance. Podle některých zdrojů k tomu přistupuje například společnost King.