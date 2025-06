Veteráni ze studia Respawn tvoří ve studiu Giant Skull akční adventuru ze světa D&D

3. 6. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Giant Skull, které v roce 2024 založil Stig Asmussen, šéf vývoje Star Wars Jedi: Fallen Order a Survivor, oficiálně potvrdilo, že pracuje na nové hře zasazené do světa Dungeons & Dragons.

Tuto informaci oznámila společnost Wizards of the Coast prostřednictvím tiskové zprávy, v níž odhalila spolupráci s nově vzniklým studiem na singleplayerové akční adventuře pro PC a konzole na Unreal Enginu 5.

„Jsem rád, že se opět setkávám se Stigem u tohoto projektu,“ uvedl John Hight, prezident videoherní divize ve Wizards of the Coast, který s Asmussenem pracoval už na původní trilogii God of War. „Během naší spolupráce jsem mohl na vlastní oči vidět jeho umělecký cit a zkušenosti. On i tým z Giant Skull jsou pro tento projekt ideální volbou.“

Ačkoli podrobnosti o hře zatím zůstávají utajené, vývojářská historie Stiga Asmussena naznačuje, že bychom se mohli dočkat dynamické hratelnosti podobné tomu, co známe ze série Star Wars Jedi nebo God of War.

Spekuluje se, že by hlavním hrdinou mohl být ikonický temný elf Drizzt Do’Urden, mistr boje s dvěma zakřivenými meči – tedy postava, která by zapadla do Asmussenovy oblíbené šablony charismatického bojovníka vládnoucího silou.

Po úspěchu Baldur’s Gate 3 a následném rozchodu Wizards of the Coast s vývojáři z Larian Studios bylo jasné, že vydavatelství hledá nového dlouhodobého partnera pro videoherní adaptace D&D. Giant Skull se tak může stát strůjcem nové éry.