Veterán Chris Metzen se vrací do Blizzardu

16. 12. 2022 9:52 | Novinky | autor: Adam Homola

Chris „rocková hvězda“ Metzen, dříve viceprezident pro příběhy, a vývoj značek se vrátil do Blizzardu, ze kterého v roce 2016 odešel a od té doby o něm nebylo moc slyšet.

Inu, teď je zpátky a znovu se vrhne do práce na blizzardích hrách, které tak dobře zná. Začne v pozici kreativního poradce pro vedoucí tým World of Warcraft a následně se má jeho role rozšířit i na další projekty.

Netřeba snad nijak dlouze připomínat, že Metzen byl jedním z klíčových zaměstnanců Blizzardu po desítky let a byl to právě on, kdo se podílel na utváření celého Warcraftu už od roku 1994. Od té doby se ale podílel téměř na všem, co firma dělala, a to z neustále vyšších a vyšších pozic, až to dotáhl na zmíněného viceprezidenta.

Aktuální oznámení na Battle.netu je bohužel stručné a moc konkrétního neříká. Těžko tak říct, jestli bude mít Metzenův hlas podobnou váhu jako v minulosti, nebo jestli bude spíš veterán jen radit z pozadí a ve videích ho zase tak často vídat nebudeme.