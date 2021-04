Verdansk pohltily jaderné plameny. Call of Duty: Warzone se výrazně změní

22. 4. 2021 11:59 | Novinky | autor: Pavel Makal

Třetí sezóna v Call of Duty: Black Ops Cold War je za dveřmi. Někteří z nás už mají koupený nový Battle Pass a jakmile povinnosti dovolí, rychle se vrátí zpět na bojiště, aby otestovali nové operátory a zbraně, které do hry s updatem dorazily.

Změnou ale samozřejmě prochází i battle royale režim Warzone. Startu nové sezóny předcházel event Destruction of Verdansk. Jak se ukázalo, zabití hráči se v rámci akce mění na zombie, které se zároveň mohou respawnovat. Díky tomu na bojišti roste čím dál větší horda, která nahání nebohé přeživší.

Celou situaci navíc komplikují putující zóny zamoření. Ať už se ale snažíte sebevíc, stejně to celé nakonec končí jaderným holokaustem. První část eventu ještě pořád můžete absolvovat, v plánu jsou ovšem další dvě, které by příběh metamorfózy Verdansku měly uzavřít. Jisté ale je, že mapa po jaderném zásahu už nikdy nebude stejná.

Už v minulosti se objevily spekulace, že by měl Verdansk dostat dobový facelift a po vzoru celkové stylizace Black Ops Cold War přijmout podobu 80. let minulého století. Jestli mu k tomu pomůžou právě atomovky, to se dozvíme se startem 3. sezóny už brzy.