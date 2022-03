Velmi kladně hodnocený survival The Planet Crafter vás nechá zezelenat rudou planetu

29. 3. 2022 10:12 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Novinka The Planet Crafter nápadně připomíná fenomenální Subnauticu, přestože co do tématu by obě hry nemohly být rozdílnější. Zatímco Subnautica vás nechá prozkoumávat vodní planetu, v The Planet Crafter nejsou po vodě ani stopy.

Vaším domovem se stává vyprahlý kus skály, který máte svépomocí přetvořit na životem bující planetu vhodnou pro život masy lidí. Ona podobnost se Subnauticou se ukrývá v kombinaci pohledu první osoby, sběru surovin, craftingu a zejména stylu budování základny, jejíž kóje jako by z oka vypadly těm z mořského dna.

Máte několik úkolů – zahřát planetu na přijatelnou úroveň, dostat do atmosféry adekvátní množství kyslíku, zvyšovat tlak a vytvořit vodní plochy, což dohromady udává hodnotu teraformace planety. Činíte tak skrze budování ohřívačů, pěstování rostlin a zřizování vrtných souprav.

Starost vám bude dělat stabilita elektrické sítě, takže budete stavět jednu větrnou a sluneční elektrárnu za druhou. Vrásky na čele vám přidělá hlad, žízeň a potřeba dýchat, takže počítejte s hledáním potravinových balíčků v útrobách vraků lodí rozesetých po planetě, s táním ledu na pitnou vodu a výrobou kyslíkových bomb, abyste se při průzkumu planety mohli vydat zase o kousek dál.

Dobrou či špatnou zprávou je, že se při teraformaci planety nikdy nesetkáte s jakoukoliv formou násilí, nebudete nikoho ohrožovat ani nebudete ohrožováni jinými formami života. Jste tam jen vy, vaše potřeba jíst, pít a dýchat, snaha přetvořit planetu a občasný roj meteoritů...

Co hře The Planet Crafter nelze upřít, je poměrně odpudivá vizuální stránka, přes kterou je ale radno se přenést. Hra totiž vstoupila do předběžného přístupu minulý čtvrtek a už dostala přes 1 100 uživatelských recenzí s celkovým výsledkem 95 % palců nahoru. Máme tedy zjevně co do činění s dalším kvalitním nezávislým počinem, který by si zasloužil akorát lepšího grafika.

Na hře ovšem dělají všehovšudy dva vývojáři a dá se předpokládat, že v tuto fázi jsou jejich prioritou systémy, zatímco pozlátko přijde ke slovu později. Autoři navíc odhadují, že předběžný přístup může trvat klidně i dva roky.