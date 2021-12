Vedlejší postavy, příběh a nádherné prostředí, akční Forspoken navíc vyjde za půl roku

10. 12. 2021 16:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Přiznám se, že Forspoken je v mém hledáčku už dlouho. Papírově to vypadá, že má všechno, co se mi líbí. Je tu hrdinka z moderní doby, co se přesune do magického světa. Zajímavě vypadající soubojový systém, který stojí na užívání různých druhů elementů. Dynamický pohyb, který se nebojí jít i do vertikalit, ale i příslib „narativního dobrodružství“, na němž se podílí i veteránka Amy Hennig, která má například na triku scénář k původní trilogii Uncharted. Jo a taky je tu drak! A hrdinka střílí munici bez zbraně!

Nový trailer mě pak nadchnul ještě o krapítek víc. Za prvé jsme se dozvěděli, že datum vydání je momentálně naplánované na 22. května příštího roku. Pokud nedojde k nějakým otravným odkladům, je to vcelku příjemně brzo. Ukázka také představila další postavy, co nás ve Forspoken čekají a jejich design je zkrátka parádní. Ať už jde o vlídnou kancléřku, ale i nově představenou další záporačku z řady zlých čarodějnic, proti kterým budete bojovat.

Jasně, všechno to má takový lehký odér knih pro mladistvé, ale na tom není zas tak nic špatného. Co je důležitější, hra vypadá zábavně, tak se snad máme na co těšit. Forspoken pak vyjde na PC a PlayStation. Na další konzole by měla hra dorazit minimálně s dvouletým zpožděním.