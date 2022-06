Ve Wild West Dynasty prožijete nebezpečný život na Divokém západě

28. 6. 2022 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

S hrami z Divokého západu se v poslední době roztrhl pytel. Ale je pravda, že spousta z nich se hrdě hlásí k žánru weird west, tedy staví obyčejné kovboje proti různým monstrům a démonům. Wild West Dynasty na to jde jinak, řekněme tak nějak normálně.

Wild West Dynasty je další v řadě her mladé Dynasty série, v níž jste si dosud mohli zahrát na farmáře a dřevorubce, ale jejím vrcholem je výborný survival simulátor středověkého života Medieval Dynasty. To v jeho duchu bude kráčet chystaný western, stejně jako tak učiní rovněž chystané Sengoku Dynasty zasazené do feudálního Japonska.

Ve Wild West Dynasty se rozhodnete zakotvit ve vyprahlé pustině. Pokácíte pár stromů, z nichž si postavíte první obydlí, seženete si jídlo, vydáte se na průzkum opuštěných dolů a než se nadějete, z prostého příbytku se stane celé město s vlastním saloonem, které bude plně pod vaší kontrolou.

Ale takové město přitahuje i nevítanou pozornost, takže se musíte mít na pozoru před bandity. Jinak váš život budou ohrožovat třeba chřestýši a jiná divoká zvěř, stejně jako nemilosrdná vedra a chladné zimy. Když to vše přežijete, možná se dočkáte i vlastní rodiny, aby v duchu celé série mohla dynastie pokračovat po vaší smrti.

Wild West Dynasty bude stejně jako Medieval Dynasty pestrým mixem žánrů, kde máte na ploše jedné simulace života RPG prvky s košatým stromem dovedností, příběh s desítkami rozvětvených úkolů, survival prvky, správu zdrojů, manažerské prvky a zároveň jde i o city builder. Zahrajeme si ho ještě letos na počítačích.