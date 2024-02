Ve vývoji je údajně rovnou pět her ze série Resident Evil

5. 2. 2024 16:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Série Resident Evil díky šikovnému managementu chytla druhý dech. Začalo to přerodem moderních dílů do pohledu první osoby a pokračovalo to veleúspěšnými remaky starších dílů. I loňskému Resident Evil 4 se ani ne do roka povedlo prodat přes 6,5 milionu kusů. Není proto divu, že oblíbené survival horory nejspíš neplánují v brzké době zpomalit.

Podle leakera s přezdívkou Dusk Golem v útrobách Capcomu momentálně pracují na rovnou pěti hrách se značkou Resident Evil. Jak už to u leaků bývá zvykem, berte informace s určitou rezervou. Nicméně Golemovi se podařilo předčasně a správně odhalit informace o Resident Evil 8, remaku Silent Hill 2 a krátké epizodě Silent Hill: The Short Message, takže zdroje na správných místech zřejmě má.

Minimálně jeden z titulů by podle odborníka na rozpracované horory měl být zbrusu nový příběh. Tedy to, co můžeme nejspíš označit za Resident Evil 9. Ostatní tituly mají kopírovat šablonu úspěšných remaků. Že to je příliš mnoho? Spekuluje se například o remaku Resident Evil Code: Veronica, Resident Evil 5, Resident Evil: Outbreak nebo pokračování Resident Evil Revelations 3.

Ostatně, že se něco kutí, prozradil na sociální síti X i Craig Burnatowski, dabér záporáka Alberta Weskera, který si blonďatého virologa střihl naposledy v loňském remaku. A protože Wesker se objevuje jak v Code: Veronica, tak v RE5 a RE: Outbreak, může vlastně pracovat rovnou na všech spekulovaných titulech.

S případným devátým dílem se potom ocitáme na zajímavém rozcestí, protože buď dostaneme úplně novou dějovou linku s neznámým protagonistou, nebo bude pokračovat sága rodu Wintersů v kůži Rose, za kterou jsme si mohli zahrát v DLC Shadows of Rose k Resident Evil Village.