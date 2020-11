Ve výpravné akční plošinovce Unto the End bude často lepší nebojovat

27. 11. 2020 7:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po čtyřech letech ve vývoji se konečně blíží den, kdy světlo světa spatří akční plošinovka Unto the End lákající na propracovaný soubojový systém, od kterého vás ale sama odrazuje. Jakožto Viking hledající cestu zpátky ke své rodině potkáte mnohá mytologická stvoření, a protože nehovoříte jejich řečí, musíte za sebe nechat mluvit své činy.

Přiblížíte se k neznámé postavě s taseným mečem, nebo vsadíte na přátelské gesto a necháte ho v pochvě? Pomůžete možnému příteli v nouzi, budete ho ignorovat, nebo ho preventivně popravíte? Cesta kupředu vždy povede skrze krev, ale budete-li chtít, nemusíte jí prolít tolik.

Někdy se stačí domluvit, třeba i obdarovat nedůvěřivou bytost něčím, po čem bezmezně touží. Prostředí a zkušenost vás naučí, co se danému tvorovi může hodit. Neobejde se to ale bez rizika. Jistými předměty můžete dotyčného i urazit a ten už pak nebude mít slitování.

V soubojích toho moc nevydržíte – dvě tři rány a jdete k zemi. Tvůrci se snažili, aby nešlo o bezduchou klikačku, takže si s každým úderem musíte dát na čas, číst soupeřovy pohyby a v tu pravou chvíli tnout.

Pro hráče, kteří hledají spíš příběh než souboje, je zde snazší režim dávající víc prostoru pro reakci na útoky nepřátel. Ať už se k cizincům rozhodnete přistoupit jakkoliv, vaše rozhodnutí vás budou formovat a kdoví, co z vás na konci dobrodružství bude.

Unto the End zní jako jeden z těch zajímavějších indie projektů, protože dokáže zaujmout nápadem i grafickou stylizací. Pokud na vás taky zapůsobil pozitivně, vyčkejte ještě dva týdny. Na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One se vydáte na mrazivou cestu 9. prosince, zatímco na Switchi o týden později, 17. prosince.