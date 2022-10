Ve středu se dozvíme víc o budoucnosti série Silent Hill

Značka Silent Hill je jednou z těch, které si za svou skoro čtvrt století trvající existenci prošly řadou turbulentních momentů a bohužel také značným kvalitativním sešupem. Zatímco na původní trilogii se nesahá, už čtvrtý díl s podtitulem The Room začal vzbuzovat otázky nad dalším směřováním a pokračování typu Homecoming nebo Downpour sice mohla mít zajímavou premisu, jméno Silent Hill si ale propůjčovala především z důvodu jeho věhlasu než kvůli smysluplné návaznosti na mytologii mlhou obestřeného města.

Poslední velká naděje nám svitla v roce 2014, když se na Gamescomu objevilo záhadné demo P.T. Historie kolem zrušeného projektu Silent Hills, který měl pod Konami připravovat Hideo Kodžima ve spolupráci s režisérem Guillermem del Torem a hercem Normanem Reedusem, je notoricky známá a těšit nás na ní může snad jen to, že si zmíněné trio alespoň spravilo chuť u Death Stranding.

Nad Silent Hillem jsme tedy začali pomalu lámat hůl, podobně jako nad celou řadou dalších značek Konami, které v posledních letech impotentně vydává pouze reedice svých klasických titulů. Po dlouhých letech různých spekulací se ale nyní skutečně potvrzuje, že s hororovou sérií má japonská společnost přeci jen nějaké plány.

In your restless dreams, do you see that town?



The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa