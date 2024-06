Ve FromSoftware se hromadně propouštět nebude, dokud je u kormidla Mijazaki

18. 6. 2024 17:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Prezident FromSoftware a šéf vývoje série Demon's / Dark Souls či Elden Ringu, Hidetaka Mijazaki, odmítá propouštění. Dokud je prý studio jeho zodpovědnost, k žádným velkým čistkám v personálu nedojde. Uvedl to v rozhovoru pro magazín PC Gamer k současné krizi, která otřásá herním průmyslem, konkrétně v reakci na otázku ohledně množství studií zanikajících v rámci švédské skupiny Embracer.

„Když mám mluvit za sebe a za tuto společnost, chci říct, že bych to zaměstnancům FromSoftware nepřál ani za milion let,“ prohlásil Mijazaki. „A jsem si celkem jistý, že naše mateřská společnost Kadokawa to chápe a tento názor i sdílí.“

Mijazaki prý v tomto ohledu souzní se zesnulým šéfem Nintenda, Satoruem Iwatou. Ten se kdysi vzdal části svého platu, aby se propouštění vyhnul. „Myslím, že to byl ex-prezident Nintenda, Iwata-san, který řekl, že lidé, kteří se bojí o svou práci, se bojí vytvářet dobré věci. Parafrázuji, ale souhlasím,“ vysvětluje Mijazaki.

„Samozřejmě to nemůžu stoprocentně slíbit – nikdo s jistotou nevíme, co má budoucnost přichystané pro From a Kadokawu, ale aspoň dokud jsem za tuto společnost odpovědný já, nedopustím to. Což doufám, že naše hráče a fanoušky alespoň trochu uklidní,“ uzavřel Mijazaki otázku propouštění ujištěním, že minimálně v brzké době FromSoftware žádné obří propouštění nečeká.

A co ho čeká místo toho? Kromě nadcházejícího vydání datadisku Shadow of the Erdtree, který vychází 21. června, má prý Mijazaki ještě nějaké ty trumfy. Ačkoliv by se mohlo zdát, že byl Elden Ring pro japonského vývojáře magnum opus, kdy žánr soulslike zpopularizoval pro masy a přesunul ho do otevřeného světa, své ideální fantasy RPG prý stále ještě nevytvořil. Tak snad příště!