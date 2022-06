Ve Forze Horizon 5 pojedete hlavou dolů v prvním rozšíření Hot Wheels

15. 6. 2022 16:07 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Výborná Forza Horizon 5 vyšla již před víc než půl rokem a jak se dalo očekávat, vývoj jejím vydáním ani zdaleka neskončil. Studio Playground Games během proběhlých „E3“ streamů oznámilo vůbec první velké rozšíření, které je už prakticky za dveřmi. Rozpálené Mexiko ozvláštní ikonické bláznivé oranžové tratě z Hot Wheels.

Ale není to samozřejmě jen o nových levitujících okruzích plných smyček, v nichž se ocitnete hlavou dolů. Rozšíření do hry přidá celý nový park s více než 200 kilometry oranžových silnic. V parku prozkoumáte čtyři biomy od vyprahlého kaňonu přes zamrzlou tundru a les plný vodopádů až po oblast zvanou Horizon Nexus, která je prošpikovaná zmíněnými tratěmi.

Dále pro vás bude připravená nová kampaň Hot Wheels Academy, v níž začnete od základního Hot Wheels auta Baja Bone Shaker, abyste se postupně skrze nejrůznější výzvy propracovali do vyšších tříd k rychlejším autům. Celou kampaní můžete projít i spolu s kamarády v kooperaci.

zdroj: Playground Games

Přítomnost oranžových tratí pak znamená jediné – novou příležitost pro všechny tvořivé hráče, kteří zužitkují na osm desítek nových kusů trati, skokánků a jiných bláznivin. Jednotlivé kusy do sebe automaticky zapadají díky vylepšení celého editoru vlastních závodů.

A co by to bylo za rozšíření bez nových aut! Od DLC Hot Wheels očekávejte desítku nových kousků, z nichž jen pár je vyloženě z řad původních „angličáků“ – jmenovitě již zmíněný offroad Baja Bone Shaker z roku 2013, o rok starší formulka Bad to the Blade a podivnost z roku 2000 zvaná Deora II.

Jinak se těšte na skutečné, krásné a zajímavé supersporty jako loňský Hennessey Venom F5, Brabham BT62 z roku 2019, ze stejného roku ještě Italdesign DaVinci Concept a šestnáctiletý Mosler MT900 GT3.

Desítku uzavírá Chevrolet Camaro COPO (2018), Subaru WRX STI ARX Supercar (2018) a speciál pro závody do vrchu SIERRA Cars #23 Yokohama ALPHA. Na všechna tato auta se můžete podívat v galerii výše.

Rozšíření Hot Wheels pro Forza Horizon 5 vyjde 19. července. Samostatně se bude prodávat za 20 eur, ale je také součástí Premium Add-Ons Bundlu, Expansions Bundlu a najdete ho i v prémiové edici hry.