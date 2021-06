Ve Farming Simulator 22 budete řešit výrobu chleba od obilí přes mouku

10. 6. 2021 12:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Když koncem března došlo k oznámení dalšího Farming Simulatoru, lákali nás tvůrci z Giants Software vesměs pouze na střídání ročních období. Jak se ale ukázalo, bude toho naštěstí víc, čím se Farming Simulator 22 pokusí nalákat kované hráče do svých nových sítí. Vedle farmaření totiž dojde i na celý zpracovatelský průmysl.

Funguje to navenek jednoduše. Chcete prodávat chleba? Pak potřebujete mouku a na tu zase potřebujete obilí. Takže zasadíte a sklidíte obilí, to dovezete do mlýna, mouku do pekárny a chleba je na světě. V praxi to ale bude o něco složitější. Chutný chlebík totiž potřebuje ještě cukr a máslo, které obstaráte obdobným způsobem v mlékárně a cukrovaru.

V rámci tohoto výrobního řetězce můžete využívat již existující specializované budovy, čímž se ale připravíte o část zisku. Proto, budete-li na to mít, si můžete postavit vlastní mlýn s pekárnou, a obejít tak konkurenci. To samé platí o rozvozu. Vše si můžete přepravovat sami, pokud na to máte vhodné stroje, nebo to za menší poplatek přenecháte jednotlivým institucím.

zdroj: Foto: Giants Software

Týká se to i prodeje vyrobeného produktu koncovému zákazníkovi. Necháte to udělat zmiňovanou pekárnu, která si ukrojí další procenta ze zisku, nebo chleba vlastnoručně rozvozíte do obchodů, na trhy, k farmářům a zkrátka kamkoliv, kde je po něm poptávka?

Giants Software produkční linku sice nepodporují novým videem, ale zato přikládají ještě pár dalších novinek. Víme, že dostaneme tři mapy, z nichž jedna bude aktualizovaná alpská Erlengrat z rozšíření pro Farming Simulator 19. Druhá, Elmcreek, se inspiruje středozápadem USA, nabídne velké planiny pro pole, ale i kopcovité oblasti s řekami a vodopády či baseballový stadion. Na popis třetí mapy si ještě musíme počkat.

Nakonec se ještě můžete těšit na sběratelskou edici, ve které najdete dvě pohlednice, 24 samolepek značek zemědělské techniky, manuál pro modování hry a předně funkční majáček, který svou červenooranžovou barvou zalije váš pokoj pokaždé, když ho zapnete v samotné hře. Podle regionu se vám na krabičce sběratelky bude skvět jeden z těchto traktorů: Massey Ferguson 8S, Fendt 900 Vario, Case IH Magnum 340 nebo Zetor Crystal.

Farming Simulator 22 vyjde koncem letošního roku na PC, PS4, PS5, Xboxu One, Xboxu Series X/S a Stadii. Více se o hře dozvíme ve dnech od 21. do 23. července, kdy každý den očekávejte několikahodinové streamy v rámci show FarmCon 21.