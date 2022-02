Ve Far Cry 6 si nově můžete zahrát na legendárního Ramba

2. 2. 2022 10:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Far Cry 6 nejsou prolínačky s jinými světy cizí. Krátce po vydání hry se objevil Danny Trejo, později jste si mohli zakoupit balíček tematizovaný do populárního seriálu Money Heist. Nyní přišel na řadu starý dobrý John Rambo, i když sám Stallone se nedostaví. Vy si na jeho ikonickou postavu budete jenom hrát.

Ubisoft vydal patch (o velikosti 8 až 25 GB v závislosti na platformě), který do Far Cry 6 přidává novou misi All the Blood. V ní se připojíte k největšímu fanouškovi Ramba a ve stylu akce prvních tří dílů filmové série se vrhnete na své nepřátele.

Za splnění mise budete odměnění lukem Vengeance Bow, jehož výbušné šípy poslouží proti vrtulníkům a obrněným jednotkám. To vše je všem hráčům k dispozici zdarma, ale máte možnost zakoupit si i Rambo Bundle s výbavou (oblek, zbraň, vozidlo) inspirovanou Rambem.

Zároveň je Far Cry 6 u příležitosti oslav Nového čínského roku ve slevě, což se týká i season passu a některých jeho DLC.