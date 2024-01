Ve druhé sezoně seriálového The Last of Us si Dinu střihne Isabela Merced

14. 1. 2024 10:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Do klíčové role Diny v nadcházející druhé sérii seriálu The Last of Us od HBO byla obsazena Isabela Merced a připojila se tak k dalším nedávno oznámeným hereckým přírůstkům, jako jsou Young Mazino a Kaitlyn Dever. Merced můžete znát díky rolím ve filmech Transformers: Poslední rytíř a Sicario 2: Soldado.

Merced má teď velmi solidně rozjetou kariéru a uvidíme ji v hodně zajímavých projektech. Vedle The Last of Us si totiž zahraje i v Superman: Legacy od Jamese Gunna, kde ztvární Hawkgirl. Pak si zahraje v superhrdinském Madame Web, který se bude odehrávat v univerzu Spider-Mana, ale bude bez pavoučího muže (něco jako Venom či Morbius, jen doufejme že lepší) a objeví se i v novém Vetřelci s názvem Alien: Romulus.

Vedle Merced jsme nedávno dostali také oznámení o obsazení rolí Jesseho (Young Mazino) a Abby (Kaitlyn Dever). Seriál, odehrávající se 20 let po kolapsu moderní civilizace, se točí kolem cesty Joela a Ellie, kteří se pohybují v nebezpečných Spojených státech zamořených „houbovými zombíky“.

Druhá série seriálu The Last of Us se má začít natáčet na jaře a na obrazovky HBO by se měla vrátit v roce 2025. Do hlavních rolí se opět vrátí Pedro Pascal i Bella Ramsey.

První sezona The Last of Us měla nejen úspěch u diváků, ale setkala se také s uznáním kritiky. Získala totiž 24 nominací na cenu Emmy a osm vítězství v kategoriích tvůrčího umění. Za úspěchem seriálu stojí ocenění v různých technických a uměleckých kategoriích, včetně cen pro Nicka Offermana a Stormy Reid za jejich hostující role. Hlavní hvězdy Ramsey a Pascal jsou také mezi nominovanými na nadcházející ceremoniál Emmy, který se uskuteční 15. ledna.