Role Abby se v seriálovém The Last of Us zhostí Kaitlyn Dever

10. 1. 2024 11:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

První řada seriálové adaptace The Last of Us zvládla pokrýt události prvního dílu hry i malého přídavku Left Behind, v té další se tedy HBO vrhne na ztvárnění děje pokračování. A to samozřejmě znamená, že se na scéně objeví milovaná i nenáviděná Abby.

Jen málokterá herní postava dokázala v posledních letech vzbudit tak silné a především negativní emoce, nezbývá tedy než doufat, že se tyto nepřenesou na herečku Kaitlyn Dever. Studio Naughty Dog totiž na sociální síti X potvrdilo, že právě ona se má role Abby zhostit.

Dever je známá ze seriálů Strážce pořádku, Neuvěřitelná nebo Poslední chlap, případně z filmů Černobílá spravedlnost, Beautiful Boy nebo třeba Milý Evane Hansene. Není bez zajímavosti, že se v castingu pro první řadu The Last of Us ucházela o roli Ellie, a to za velké podpory fanoušků, oceňujících její podobu s herním předobrazem. Tvůrci nicméně pro svůj záměr chtěli herečku s mladší vizáží.

Craig Mazin i Neil Druckmann k oznámenému obsazení uvedli, že se jejich castingový proces od minula nezměnil. Pro The Last of Us stále chtějí prvotřídní herce, kteří dokáží dokonale uchopit zdrojový materiál. Záměr se jim zjevně vydařil, protože seriál získal 24 nominací na ceny Emmy a zvládl jich už osm proměnit. Oceněn byl mimo jiné i Nick Offerman za svou roli ve třetí epizodě.