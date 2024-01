Seriálová adaptace The Last of Us získala osm cen Emmy

8. 1. 2024 14:30 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Adaptace postapokalyptického The Last of Us z produkce HBO proměnila na cenách Emmy v sošky celkem osm nominací. Ceny si seriál odnesl za nejlepší střih, design úvodní animace, make-up protéz, střih zvuku, zvukový mix a vizuální efekty.

Z herců si americké televizní ocenění odnesla Storm Reid, která hrála Elliinu kamarádku Riley, a to za nejlepší hostující herečku. Stejně tak Nick Offerman, jež ztvárnil preppera Billa, obdržel cenu za nejlepšího hostujícího herce.

Druhé série na motivy herního pokračování by se seriál The Last of Us měl dočkat příští rok, děj hry by se měl tentokrát rozprostírat hned ve dvou řadách. Natáčet se má začít letos na jaře, role Ellie a Joela si v ní zopakuje dvojice Bella Ramsey a Pedro Pascal.