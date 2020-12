Vánoce s Chuckem Norrisem? Ve World of Tanks dohlédne na rozdávání dárků

4. 12. 2020 16:22 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Letošní Vánoce určitě nebudou takové jako v minulých letech. Ne snad proto, že je mnozí z nás stráví v karanténě, případně se nedostane na zamýšlené dárky kvůli omezeným obchodům. Ale proto, že se je pokusí zachránit sám Chuck Norris! Muž proslavený tolika vtipy, až je to možná smutné…

Tradiční vánoční událost nazvaná Sváteční operace ve World of Tanks započne již 9. prosince a poběží až do 11. ledna. Jakmile se v tomto období poprvé přihlásíte do hry, překvapí vás silně vánoční atmosféra. Místo garáže budete koukat na náměstí s vánočním stromem, který si postupně zkrášlíte nejrůznějšími ozdobami.

Najdete je v krabičkách, kterými budete odměněni za plnění běžných denních misí, ale i úkolů pro Chucka Norrise, který je ve hře zvěčněn svým o něco mladším modelem. Vyzdobenost vaší garáže pozitivně ovlivňuje zisk kreditů v náhodných bitvách a čím aktivnější budete, tím zajímavější odměny na vás čekají zejména v oblasti vánočních skinů tanků, spotřebních doplňků a podobně.

zdroj: Wargaming

Chuck přitom není jen hezká tvářička a vzpomínka na jeho nejslavnější roli Walker, Texas Ranger (mimochodem, seriál bude obnoven, přičemž místo – přiznejme si – starého Chucka uvidíme Jareda Padaleckiho). Legendární drsňák je totiž ve hře v roli velitele tanku s několika dokončenými skilly. Pokud bude členem vaší posádky, očekávejte od něj i nějaké ty hlášky.

Po přihlášení v uvedeném období vás vývojáři navíc rovnou odmění parkovacím místem v garáži, na kterém už na vás bude čekat německý prémiový stíhač tanků 4. úrovně Pz.Sfl. IC se 100% vycvičenou posádkou. Další podrobnosti o Svátečních operacích hledejte na oficiálních stránkách.