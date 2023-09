Vampire: The Masquerade Redemption ožívá v modu pro Skyrim

26. 9. 2023 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ještě předtím, než si potemnělý svět Vampire: The Masquerade vydobyl kultovní status prostřednictvím nezapomenutelného RPG Bloodlines, tu byla docela jiná hra: Vampire: The Masquerade Redemption. Klasické RPG před 23 lety zajímavě pracovalo s různými časovými rovinami. Začátek se totiž odehrává v Praze 12. století, aby pak vlny krve a osudu vynesly zmateného křižáka Kryštofa až do moderní současnosti, kde místo mečů a kroužkových košil posloužily brokovnice a kožené bundy.

Tým Galejro se rozhodl celý probíraný titul přepracovat v jiné hře: V nejmodovatelnějším RPG The Elder Scrolls V: Skyrim. A to včetně dějové linky v současnosti, ve které přijdou ke slovu střelné zbraně! Ambice jistě týmu nechybí. Ostatně se můžete podívat na trailer níže, kde uvidíte, jak pokračují práce na restaurování středověké Prahy a nedalekých stříbrných dolů. Jak ale víme z jiných nadšeneckých projektů, jakým je třeba Skyblivion, můžeme na finální verzi čekat ještě mnoho let.

Ostatně Skyrim už vlastně upíří složku obsahuje a krátká technologická ukázka z dubna demonstruje, jak bude ve Vampire: The Masquerade Redemption - Reawakened fungovat vysávání krve. K videní je i pečlivě zpracovaný vizuál panelových domů, pouličního osvětlení a zasněžených ulic. Fanoušci to s modifikací zkrátka myslí vážně, tak jen doufejme, že jim implementace pistolí, pušek a samopalů do primárně melee enginu nezlomí vaz.

Hope you're having an eggtastic weekend everyone! In my free time we managed to upgrade the Brujah university to a much better standard. #Vampirethemasquerade #worldofdarkness #VTM #vamily pic.twitter.com/Hngk7w33Ms — Vampire: The Masquerade Redemption - Reawakened (@VTMR_Reawakened) April 9, 2023

Zrovna změna soubojáku by VtM Redemption náramně prospěla. Hra ve své době předváděla něco mezi akčním RPG s aktivní pauzou bez možnosti ovládání jiných členů družiny, což bylo často více k vzteku než k nějakému strategickému užitku. Převést celý systém do moderní akční adventury by hře náramně slušelo. Vampire: The Masquerade Redemption - Reawakened se tak vedle Fallout: London a výše zmíněného Skyblivionu řadí mezi velmi slibné herní projekty a ambiciózní modifikace.