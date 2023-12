Vampire Survivors se v novém rozšíření zkříží s Among Us

7. 12. 2023 16:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Vampire Survivors nečekaně představilo rozšíření s vesmírnou tematikou a s tím spojený crossover s populárním Among Us v rozšíření s názvem Vampire Survivors: Emergency Meeting. V tomto DLC se postavíte mimozemským hrozbám a budete u toho plnit úkoly v duchu herní náplně Among Us. Roguelike prvky se tu tedy budou kombinovat s typickou podezřívavostí a nedůvěrou dobře známou z online indie hitu. Na ztřeštěný trailer se můžete podívat výše.

Emergency Meeting přidá do hry devět rozmanitých postav, z nichž každá má své vlastní unikátní schopnosti a herní mechanismy. Hráči si mohou vybrat z astronautů, jako je Crewmate Dino, který si plněním úkolů zvyšuje statistiky, Engineer Gino s výběrem pasivních zbraní nebo nezničitelný, skrz stěny se pohybující Ghost Lino.

Mezi další postavy patří měňavec Nino, obranný strážce Pina, nepříliš důvěryhodný podvodník Rina a nemotorná, ale efektivní vědkyně Mina.

Dějištěm tohoto crossoveru je Polus Replica, pečlivě obnovená verze vědecké základny z Among Us, plná různých biomů, úkolů a skrytých pokladů. Hráči se však musí mít na pozoru před množstvím vesmírných obyvatel, jako jsou mimozemšťané, roboti, a dokonce i kachny. Těšit se můžete i na patnáct nových zbraní, z nichž sedm jsou unikátní evoluce.

Na crossover dvou populárních indie her navíc nebudeme muset nijak dlouho čekat. DLC Vampire Survivors: Emergency Meeting dorazí už 18. prosince.