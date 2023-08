Megahit Vampire Survivors si zahrajete už i na Switchi. Navíc s lokální kooperací

21. 8. 2023 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Veleúspěšnou indie hitovku Vampire Survivors si už zahrajte i na Nintendu Switch. Koncem minulého týdne totiž bizarní roguelite vyšla i na hybridní konzoli, takže česnek už ostrouhají pouze majitelé PlayStationů. Jenže to není jediná zásadní změna. Do hry zdarma přibyla také lokální kooperace až pro čtyři hráče.

Ta trochu mění pravidla a mechanismy, s jakými se vydáváte do boje proti netopýrům, vlkodlakům a mléčným elementálům. Například pokud někdo z party zemře, objeví se v rakvi, která odpočítává čas ke znovuzrození. Na přeživších pak je, aby regenerační dubovou postel ubránili, dokud se jejich parťák neprobudí. Aby hra nebyla příliš lehká, mění se také systém předmětů. V jednom hráči jste disponovali celkem dvanácti sloty na zbraně a pasivní výbavu. Číslo se zvyšujícím se počtem hráčů ale klesá. Výběr synergií je proto ještě důležitější než dřív a bez spolupráce v pixelovém chaosu také daleko nedojdete.

Vampire Survivors navíc běží na novém enginu, který podobné funkcionality umožní a dovolí vývojářům a vývojářkám přidávat do hry nové mechanismy a technická řešení. Třeba chystaná podpora sdílené progrese napříč platformami.

„Už jsme úspěšně otestovali přenášení uložených pozic mezi PC, telefony a konzolemi, navíc už pracujeme s cloudovým řešením sdílené progrese. Práce s uloženými daty je ale velice delikátní, protože nechceme, aby někdo přišel o hodiny hraní kvůli technické chybě. Proto chceme všechno adevkátně otestovat,“ uvádí tvůrci v poznámkách k novému patchi.

Vampire Survivors se zkrátka neustále vyvíjejí a těšit se můžeme na spoustu nového obsahu. Napovídá tomu existence mýtické verze hry s podtitulem Director's Cut, která toho údajně přidává mnohem více než třeba velká DLC Legacy of the Moonspell a Tides of the Foscari.