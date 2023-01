Vampire Survivors na mobilech vyšlo předčasně. Na vině jsou zloději

6. 1. 2023 15:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nezávislé studio Poncle, které stojí za veleúspěšným hitem Vampire Survivors, poodhaluje oponu vývoje nedávno spuštěné mobilní verze. Původně ji totiž studio chtělo zadat externí firmě, ale s potenciálními partnery se nikdy neshodli na systému monetizace. V plánu bylo pokračovat v trendu, který Vampire Survivors nastolili při vydání na PC v podobě velmi přívětivé monetizace s příznívě nízkou pořizovací cenou, bez predátorských mikrotransakcí nebo battle passů.

Šéf studia a vývoje pixelartové roguelite Luca Galante prozradil, že si nakonec mobilní verzi museli vytvořit a vydat sami. A to mnohem dřív, než bylo původně v plánu. „Po úspěchu hry se na mobilech začalo objevovat obrovské množství klonů - nikoliv her ‚jako Vampire Survivors‘, ale regulérních kopií jedna ku jedné s ukradeným kódem, assety, daty a progresí. To nás přinutilo k urychlenému vydání naší vlastní mobilní verze, což na vývojářský tým kladlo nemalé nároky a tlak,“ vysvětlil Galante.

zdroj: poncle

Verzi pro přenosná zařízení tak zatím chybí některé prvky, které zůstávají v plánu, ale kvůli parazitujícím klonům a uspěchanému vydání si na ně budeme muset ještě počkat. Prioritou týmu Poncle je v této chvíli zprovoznění možnosti ukládání pozic do cloudu a jejich přenos mezi zařízeními.

Ne všichni to dělají pro peníze

„Pokud jste jako já, tak byste za mobilní hru chtěli ideálně zaplatit pár babek, a tím by vše haslo. Ale mobilní trh tak bohužel nefunguje. Pokud by Vampire Survivors byli placenou aplikací, odradili bychom spoustu nových hráčů, kteří by si náš titul ani nevyzkoušeli. Proto jsme se rozhodli aplikaci uvolnit úplně zdarma. Monetizace je minimální a navržená tak, aby nikdy nepřerušovala hru, vždy byla čistě dobrovolná a pod kontrolou hráče,“ vysvětluje Galante, proč v portu na Android a iOS nenajdete mikrotransakce a zhlédnutí reklamy výměnou za oživení navíc stojí na hráčském svolení.

Vampire Survivors na PC nedávno dostali milou porci dodatečného obsahu v podobě DLC Legacy of the Moonspell. Zatím není zřejmé, kdy by se japonskou mytologií inspirovaná úroveň společně s novými postavami mělo dostat i na telefony. Studio opět zápasí s otázkou monetizace a distribuce - tedy jak DLC na mobilech férově nacenit.

Vampire Survivors se u nás umístili na druhé příčce her roku 2022, ve skupinové recenzi dostali gotičtí upíři desítku.