Valve zakročuje proti monetizaci třetích stran v Dotě 2

Digitální distributor a vývojář Valve zakročuje proti tvůrcům dodatečného obsahu a custom her v Dotě 2. Informoval o tom tvůrce statistické aplikace SteamDB Pavel Djundik. Právníci videoherního giganta podle něj zasílají tvůrcům obsahu výzvu o zastavení monetizace do 17. srpna, jinak podniknou další právní kroky.

Valve lawyers sent out emails to Dota 2 custom game creators asking them to stop all monetization by August 17th.



This includes third-party payment methods, battle passes, susbcriptions, items, currencies, skins, etc… pic.twitter.com/Sucoyxp2WF