Valve svoji novou hru Deadlock zatím neoznámili, ale už si zažádali o ochrannou známku

Valve podali ochrannou známku na potenciální novou střílečku s hrdiny Deadlock, ačkoli její existenci oficiálně nepotvrdili. Žádost o ochrannou známku, která v současnosti čeká na schválení, byla podána 30. května 2024. Žádá o ochranu pojmu „Deadlock“ v kategoriích týkajících se videoher, online zábavy a herních služeb poskytovaných prostřednictvím internetu.

Samotná žádost samozřejmě ještě nezaručuje, že Valve vyvíjí hru s názvem Deadlock, nebo že se hry vůbec kdy dočkáme. O titulu ale neslyšíme poprvé a v minulých týdnech Valve utekly nejen obrázky, ale také hromada videí přímo z hraní.

Deadlock by měl být momentálně ve fázi uzavřeného testování a minimálně z videí vypadala hra, když ne hotově, tak minimálně hratelně. Bude tak zajímavé sledovat, jestli se Deadlock objeví třeba na Summer Game Festu, nebo jestli bude hru Valve oznamovat vůbec někde jinde – teoreticky by klidně stačilo Deadlock prostě a jednoduše vydat a umístit na domovskou stránku Steamu…

Pokud vám náhodou nedávno uniklá videa utekla (už jsou z internetu stažená) tak vězte, že Deadlock vypadá jako týmová střílečka se stylizovanými hrdiny, kdy má každý z nich nějaké schopnosti, pohybuje se po barvitých mapách a hratelnostně působí jako mix Overwatche, Doty 2 a třeba i trochu Team Fortress 2. Co z toho vyleze, pokud tedy vůbec něco, uvidíme snad už brzy. Novou hru od Valve tu ale zase tak často nemáme.

