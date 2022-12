Valve bude během The Game Awards 2022 každou minutu rozdávat Steam Decky

1. 12. 2022 11:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Příští týden se koná letošní udílení cen The Game Awards Geoffa Keighleyho, na kterém si jako každý rok odbude premiéru spousta trailerů, oznámení a šokujících odhalení. Událost se bude z Los Angeles vysílat živě do celého světa v prakticky tom nejhorším možném čase – v noci ze čtvrtka 8. prosince na pátek 9. prosince, od 1:30 do zhruba 4:30 ráno. A my i přesto budeme samozřejmě u toho!

A vy byste měli být také. Když ne kvůli novinkám, slavnostnímu vyhlášení a nám, tak kvůli sobě a možnosti přijít zdarma ke Steam Decku. Keighley se totiž spojil se společností Valve, která po dobu konání akce bude každou minutu divákům rozdávat jeden Steam Deck, a to rovnou ten nejdražší s interním úložištěm 512 GB a lepším sklem.

Tato štědrost se naštěstí týká zemí v Evropské unii, ale i tak má soutěž několik podmínek, které pro zařazení musíte dodržet. Předně je potřeba se zaregistrovat a musíte The Game Awards sledovat přímo na Steamu, abyste měli vůbec možnost ucházet se o Steam Deck. Zároveň se po vás požaduje, abyste mezi 14. listopadem 2021 a 14. listopadem 2022 měli na Steamu zaevidovanou alespoň jednu uskutečněnou platbu. Prý kvůli ověření lokality.

A pak už stačí jen mít štěstí. A to pořádné. Jeden Steam Deck za minutu se sice může jevit jako hodně, ale opak je pravdou. Keighley pro Venture Beat uvedl, že letošní show má trvat 2,5 hodiny a bude jí předcházet půlhodinový otvírák se Sydnee Goodman.

V tuto chvíli není jisté, zda se do akce počítá i „předskokanka“, takže Valve rozdá něco mezi 150 a 180 Steam Decky. Loňské The Game Awards přitom živě sledovalo přes 85 milionů diváků a divaček z celého světa. Jistě, konkurence bude menší, protože nutnost dívat se na přenos na Steamu a splnit další podmínky ji trochu zmenší, ale i tak musíte mít mezi miliony diváků vážně kliku.

A ještě jedna věc na závěr. Pokud se do soutěže zapojíte, budeme moc rádi, když si vysílání na Steamu zapnete, ale zároveň budete sledovat i náš přenos a napíšete nám nějaký pěkný komentář do chatu, třeba k oznámení, které vás zaujalo. Že zkrátka strávíte The Game Awards 2022 s námi, ať tuhle noční šichtu společně nějak přežijeme!