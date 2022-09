Valheim za dva týdny dorazí do Game Passu na PC. Ale pořád v předběžném přístupu

16. 9. 2022 14:05 | Novinky | autor: Pavel Makal

Loňský vikinský survival hit Valheim se stal jedním z obrovských překvapení minimálně první poloviny roku a dokázal přilákat (a udržet) i hráče, kteří se tomuto žánru běžně nevěnují, jako je třeba autor tohoto textu. Vývojáři ze studia Iron Gate na ní stále pracují, bohužel je i rok a půl od svého uvedení na trh stále v předběžném přístupu.

Pokud neradi investujete do nehotových her a ani pozitivní ohlasy vás dosud nepřesvědčily o tom, abyste Valheim sami vyzkoušeli, dají vám tvůrci již brzy další dobrý důvod to změnit. Valheim se totiž dostane do nabídky služby Xbox Game Pass na PC. Stane se tak 29. září a k dobrým zprávám patří i ta, že hráči na Steamu i Microsoft Storu budou moci hrát multiplayer společně, i když si hru pořídili v různých obchodech.

Valheim by navíc v příštím roce měl dorazit i na Xbox, rovněž v rámci Game Passu. Ani tato platforma nebude ze společného hraní vyřazena. Otázkou tedy zůstává, kdy se dočkáme kýžené verze 1.0, studio totiž tvrdí, že k vystoupení z předběžného přístupu pořád zbývá hromada práce.

Valheim byl pro předtím neznámé Iron Gate stal gigantickým úspěchem, během prvních čtrnácti dnů se prodalo přes dva miliony kusů a za čtyři měsíce si hra našla cestu k bezmála sedmi milionům hráčů. Poslední zveřejněný údaj z letošního dubna hovoří o dosažení hranice 10 milionů prodaných kusů.

Problém je, že na podstatný nový obsah se čeká už dlouho a ani slibovaný nový biom Mistlands stále není dokončený. Letos v červnu nám sice autoři předhodili nějaké nové screenshoty, termín vydání ovšem ani v současnosti pořád neznáme.